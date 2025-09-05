https://ria.ru/20250905/putin-2039835233.html

Путин отметил важность развития Дальнего Востока

Путин отметил важность развития Дальнего Востока - РИА Новости, 05.09.2025

Путин отметил важность развития Дальнего Востока

Важно развивать инфраструктуру, ресурсы и энергетику Дальнего Востока, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T07:23:00+03:00

2025-09-05T07:23:00+03:00

2025-09-05T07:37:00+03:00

дальний восток

вэф-2025

экономика

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039834462_0:145:3366:2038_1920x0_80_0_0_c306d475eb2a8b640c63b6972c03e7da.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Важно развивать инфраструктуру, ресурсы и энергетику Дальнего Востока, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Важно сохранить устойчивую динамику в его традиционных отраслях по тем направлениям, которые уже, что называется, пошли в рост - развивать инфраструктурные логистические связи, обеспечивать надежное снабжение доступной и чистой энергией и, конечно, ресурсами", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/putin-2039834322.html

дальний восток

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дальний восток, вэф-2025, экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет