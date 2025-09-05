Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил важность развития Дальнего Востока - РИА Новости, 05.09.2025
07:23 05.09.2025 (обновлено: 07:37 05.09.2025)
Путин отметил важность развития Дальнего Востока
дальний восток
вэф-2025
экономика
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Важно развивать инфраструктуру, ресурсы и энергетику Дальнего Востока, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Важно сохранить устойчивую динамику в его традиционных отраслях по тем направлениям, которые уже, что называется, пошли в рост - развивать инфраструктурные логистические связи, обеспечивать надежное снабжение доступной и чистой энергией и, конечно, ресурсами", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
дальний восток, вэф-2025, экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
Дальний Восток, ВЭФ-2025, Экономика, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
© РИА Новости / Евгений Биятов / Михаил Корытов, STF
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Важно развивать инфраструктуру, ресурсы и энергетику Дальнего Востока, заявил президент России Владимир Путин.
"Важно сохранить устойчивую динамику в его традиционных отраслях по тем направлениям, которые уже, что называется, пошли в рост - развивать инфраструктурные логистические связи, обеспечивать надежное снабжение доступной и чистой энергией и, конечно, ресурсами", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин рассказал о программе развития Дальнего Востока
Дальний ВостокВЭФ-2025ЭкономикаРоссияВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университет
 
 
