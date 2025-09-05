https://ria.ru/20250905/putin-2039835233.html
Путин отметил важность развития Дальнего Востока
Путин отметил важность развития Дальнего Востока - РИА Новости, 05.09.2025
Путин отметил важность развития Дальнего Востока
Важно развивать инфраструктуру, ресурсы и энергетику Дальнего Востока, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T07:23:00+03:00
2025-09-05T07:23:00+03:00
2025-09-05T07:37:00+03:00
дальний восток
вэф-2025
экономика
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039834462_0:145:3366:2038_1920x0_80_0_0_c306d475eb2a8b640c63b6972c03e7da.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Важно развивать инфраструктуру, ресурсы и энергетику Дальнего Востока, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Важно сохранить устойчивую динамику в его традиционных отраслях по тем направлениям, которые уже, что называется, пошли в рост - развивать инфраструктурные логистические связи, обеспечивать надежное снабжение доступной и чистой энергией и, конечно, ресурсами", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039834322.html
дальний восток
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039834462_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_8e25c87702891d7501fbe9822607d063.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, вэф-2025, экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
Дальний Восток, ВЭФ-2025, Экономика, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
Путин отметил важность развития Дальнего Востока
Путин: важно развивать инфраструктуру, ресурсы и энергетику Дальнего Востока