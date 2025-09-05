https://ria.ru/20250905/putin-2039835111.html
Путин рассказал о формировании новой индустриальной карты Дальнего Востока
Путин рассказал о формировании новой индустриальной карты Дальнего Востока - РИА Новости, 05.09.2025
Путин рассказал о формировании новой индустриальной карты Дальнего Востока
Формируется новая индустриальная карта Дальнего Востока, сказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T07:23:00+03:00
2025-09-05T07:23:00+03:00
2025-09-05T07:30:00+03:00
дальний восток
экономика
владимир путин
вэф-2025
дальневосточный федеральный университет
россия
чукотка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039834462_0:145:3366:2038_1920x0_80_0_0_c306d475eb2a8b640c63b6972c03e7da.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Формируется новая индустриальная карта Дальнего Востока, сказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Формируется не просто современная промышленная база, а, по сути, новая индустриальная карта региона", - сказал президент.Он отметил, что на ней уже появляются тысячи точек роста, в том числе предприятия мирового уровня, такие как Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке и "Удоканская медь" в Забайкалье.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039836018.html
дальний восток
россия
чукотка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039834462_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_8e25c87702891d7501fbe9822607d063.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, экономика, владимир путин, вэф-2025, дальневосточный федеральный университет, россия, чукотка
Дальний Восток, Экономика, Владимир Путин, ВЭФ-2025, Дальневосточный федеральный университет, Россия, Чукотка
Путин рассказал о формировании новой индустриальной карты Дальнего Востока
Путин: формируется новая индустриальная карта Дальнего Востока