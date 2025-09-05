Путин рассказал о формировании новой индустриальной карты Дальнего Востока

https://ria.ru/20250905/putin-2039835111.html

Формируется новая индустриальная карта Дальнего Востока, сказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. РИА Новости, 05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Формируется новая индустриальная карта Дальнего Востока, сказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Формируется не просто современная промышленная база, а, по сути, новая индустриальная карта региона", - сказал президент.Он отметил, что на ней уже появляются тысячи точек роста, в том числе предприятия мирового уровня, такие как Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке и "Удоканская медь" в Забайкалье.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

