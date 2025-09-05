https://ria.ru/20250905/putin-2039834322.html

Путин рассказал о программе развития Дальнего Востока

Путин рассказал о программе развития Дальнего Востока - РИА Новости, 05.09.2025

Путин рассказал о программе развития Дальнего Востока

Развитие Дальнего Востока России объединено в большую государственную программу, направленную на улучшение жизни людей, и результаты есть, заявил президент... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T07:20:00+03:00

2025-09-05T07:20:00+03:00

2025-09-05T08:02:00+03:00

россия

владимир путин

экономика

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039849326_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_af3fb39a43f0d863b10691ed5ea5e40b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Развитие Дальнего Востока России объединено в большую государственную программу, направленную на улучшение жизни людей, и результаты есть, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Приняты решения для поддержки жилищного строительства, ремонта и создания социальных объектов, школ, детских садов, поликлиник и больниц, спортивных комплексов. Эти усилия объединены в большую государственную программу развития Дальнего Востока. В ней обозначены амбициозные ориентиры, опережающего экономического и технологического роста, повышение благополучия жителей дальневосточных субъектов Российской Федерации", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

https://ria.ru/20250905/putin-2039836018.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика, вэф-2025