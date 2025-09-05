Путин рассказал о программе развития Дальнего Востока

Рейтинг@Mail.ru
07:20 05.09.2025 (обновлено: 08:02 05.09.2025)
россия
владимир путин
экономика
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Развитие Дальнего Востока России объединено в большую государственную программу, направленную на улучшение жизни людей, и результаты есть, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Приняты решения для поддержки жилищного строительства, ремонта и создания социальных объектов, школ, детских садов, поликлиник и больниц, спортивных комплексов. Эти усилия объединены в большую государственную программу развития Дальнего Востока. В ней обозначены амбициозные ориентиры, опережающего экономического и технологического роста, повышение благополучия жителей дальневосточных субъектов Российской Федерации", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
россия, владимир путин, экономика, вэф-2025
Россия, Владимир Путин, Экономика, ВЭФ-2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. 5 сентября 2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Развитие Дальнего Востока России объединено в большую государственную программу, направленную на улучшение жизни людей, и результаты есть, заявил президент России Владимир Путин.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Приняты решения для поддержки жилищного строительства, ремонта и создания социальных объектов, школ, детских садов, поликлиник и больниц, спортивных комплексов. Эти усилия объединены в большую государственную программу развития Дальнего Востока. В ней обозначены амбициозные ориентиры, опережающего экономического и технологического роста, повышение благополучия жителей дальневосточных субъектов Российской Федерации", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
РоссияВладимир ПутинЭкономикаВЭФ-2025
 
 
