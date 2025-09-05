Путин рассказал о программе развития Дальнего Востока
Путин: программа развития Дальнего Востока направлена на улучшение жизни людей
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. 5 сентября 2025
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. 5 сентября 2025
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Развитие Дальнего Востока России объединено в большую государственную программу, направленную на улучшение жизни людей, и результаты есть, заявил президент России Владимир Путин.
"Приняты решения для поддержки жилищного строительства, ремонта и создания социальных объектов, школ, детских садов, поликлиник и больниц, спортивных комплексов. Эти усилия объединены в большую государственную программу развития Дальнего Востока. В ней обозначены амбициозные ориентиры, опережающего экономического и технологического роста, повышение благополучия жителей дальневосточных субъектов Российской Федерации", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.