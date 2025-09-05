https://ria.ru/20250905/putin-2039834228.html

Путин отметил высокие темпы развития Дальнего Востока

Путин отметил высокие темпы развития Дальнего Востока - РИА Новости, 05.09.2025

Путин отметил высокие темпы развития Дальнего Востока

Дальний Восток опережает общероссийские темпы развития по многим показателям, заявил президент РФ Владимир Путин.

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Дальний Восток опережает общероссийские темпы развития по многим показателям, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Усилия объединены в большую государственную программу развития Дальнего Востока... Эти усилия дают ожидаемый результат. За прошедшие годы по многим ключевым показателям в первую очередь экономическим, Дальний Восток занял лидирующие позиции, опережая общероссийские темпы развития", - сказал российский лидер на пленарном заседании.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

