https://ria.ru/20250905/putin-2039834228.html
Путин отметил высокие темпы развития Дальнего Востока
Путин отметил высокие темпы развития Дальнего Востока - РИА Новости, 05.09.2025
Путин отметил высокие темпы развития Дальнего Востока
Дальний Восток опережает общероссийские темпы развития по многим показателям, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T07:20:00+03:00
2025-09-05T07:20:00+03:00
2025-09-05T10:48:00+03:00
дальний восток
экономика
россия
дальневосточный федеральный университет
владивосток
владимир путин
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039902834_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_798b97dbaedf50502508ca568327fb08.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Дальний Восток опережает общероссийские темпы развития по многим показателям, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Усилия объединены в большую государственную программу развития Дальнего Востока... Эти усилия дают ожидаемый результат. За прошедшие годы по многим ключевым показателям в первую очередь экономическим, Дальний Восток занял лидирующие позиции, опережая общероссийские темпы развития", - сказал российский лидер на пленарном заседании.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250905/vef-2039833162.html
дальний восток
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039902834_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_5098b43c3828ba9fe2bb048c23f15549.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, экономика, россия, дальневосточный федеральный университет, владивосток, владимир путин, вэф-2025
Дальний Восток, Экономика, Россия, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ-2025
Путин отметил высокие темпы развития Дальнего Востока
Путин заявил, что Дальний Восток опережает общероссийские темпы развития