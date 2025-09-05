Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил высокие темпы развития Дальнего Востока - РИА Новости, 05.09.2025
07:20 05.09.2025 (обновлено: 10:48 05.09.2025)
Путин отметил высокие темпы развития Дальнего Востока
Дальний Восток опережает общероссийские темпы развития по многим показателям, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Дальний Восток опережает общероссийские темпы развития по многим показателям, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Усилия объединены в большую государственную программу развития Дальнего Востока... Эти усилия дают ожидаемый результат. За прошедшие годы по многим ключевым показателям в первую очередь экономическим, Дальний Восток занял лидирующие позиции, опережая общероссийские темпы развития", - сказал российский лидер на пленарном заседании.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Путин отметил высокие темпы развития Дальнего Востока

© РИА Новости / Александр Вильф
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. 5 сентября 2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Дальний Восток опережает общероссийские темпы развития по многим показателям, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Усилия объединены в большую государственную программу развития Дальнего Востока... Эти усилия дают ожидаемый результат. За прошедшие годы по многим ключевым показателям в первую очередь экономическим, Дальний Восток занял лидирующие позиции, опережая общероссийские темпы развития", - сказал российский лидер на пленарном заседании.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
