https://ria.ru/20250905/putin-2039834122.html
На ВЭФ приехали участники из более чем 70 стран, заявил Путин
На ВЭФ приехали участники из более чем 70 стран, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
На ВЭФ приехали участники из более чем 70 стран, заявил Путин
На Х Восточный экономический форум приехали участники из более чем 70 стран мира, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T07:19:00+03:00
2025-09-05T07:19:00+03:00
2025-09-05T08:03:00+03:00
вэф-2025
владивосток
россия
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039841317_350:58:2675:1366_1920x0_80_0_0_4283af08904ec4134c1dbc20ae2fed53.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. На Х Восточный экономический форум приехали участники из более чем 70 стран мира, сообщил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Россия, Владивосток вновь принимают участников и гостей Восточного экономического форума из более чем 70 стран мира", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/vef-2039833162.html
владивосток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039841317_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_86b6e17a136b2567b4474c34ad45e16b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вэф-2025, владивосток, россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
ВЭФ-2025, Владивосток, Россия, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
На ВЭФ приехали участники из более чем 70 стран, заявил Путин
Путин: на ВЭФ приехали участники из более чем 70 стран