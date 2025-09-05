https://ria.ru/20250905/putin-2039833914.html

Путин назвал базовое условие развития экономики России

Путин назвал базовое условие развития экономики России - РИА Новости, 05.09.2025

Путин назвал базовое условие развития экономики России

Базовым условием для развития российской экономики является устойчивая макроэкономическая политика, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Базовым условием для развития российской экономики является устойчивая макроэкономическая политика, заявил президент Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Базовым условием для развития российской экономики, а значит и социальной сферы, является устойчивая макроэкономическая политика", — сказал он в ходе пленарного заседания ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Путин: "Базовым условием для развития экономики России является устойчивая макроэкономическая политика" Базовым условием для развития экономики России является устойчивая макроэкономическая политика, подчеркнул Путин.

