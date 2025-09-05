Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал базовое условие развития экономики России - РИА Новости, 05.09.2025
07:19 05.09.2025 (обновлено: 07:35 05.09.2025)
Путин назвал базовое условие развития экономики России
Путин назвал базовое условие развития экономики России - РИА Новости, 05.09.2025
Путин назвал базовое условие развития экономики России
Базовым условием для развития российской экономики является устойчивая макроэкономическая политика, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
экономика
россия
вэф-2025
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Базовым условием для развития российской экономики является устойчивая макроэкономическая политика, заявил президент Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Базовым условием для развития российской экономики, а значит и социальной сферы, является устойчивая макроэкономическая политика", — сказал он в ходе пленарного заседания ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
владивосток
Путин: "Базовым условием для развития экономики России является устойчивая макроэкономическая политика"
Базовым условием для развития экономики России является устойчивая макроэкономическая политика, подчеркнул Путин.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Базовым условием для развития российской экономики является устойчивая макроэкономическая политика, заявил президент Владимир Путин.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Базовым условием для развития российской экономики, а значит и социальной сферы, является устойчивая макроэкономическая политика", — сказал он в ходе пленарного заседания ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин рассказал о значимости Дальнего Востока
