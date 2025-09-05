https://ria.ru/20250905/putin-2039833770.html
Путин рассказал о приоритете России на текущее столетие
Развитие Дальнего Востока и Сибири обозначено приоритетом России на 21-й век, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T07:19:00+03:00
2025-09-05T07:19:00+03:00
2025-09-05T08:03:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Развитие Дальнего Востока и Сибири обозначено приоритетом России на 21-й век, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Как вы знаете, развитие Дальнего Востока и Сибири было обозначено национальным приоритетом России на весь 21-й век. Об этом было сказано в послании Федеральному собранию в конце 2013 года. Затем стала формироваться и обновляться нормативная база, запущен целый ряд инструментов поддержки бизнеса, включая территории опережающего развития, режимы свободного порта Владивосток и преференциальный режим на Курилах, специальный административный района на острове Русский", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
