Путин оценил работу финансовых властей России

Путин оценил работу финансовых властей России - РИА Новости, 05.09.2025

Путин оценил работу финансовых властей России

Президент России Владимир Путин заявил, что финансовые власти РФ ведут себя профессионально. РИА Новости, 05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что финансовые власти РФ ведут себя профессионально.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Хочу заверить вас в том, что российские финансовые власти, правительство Российской Федерации и Центральный банк ведут себя профессионально", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

