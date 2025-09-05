https://ria.ru/20250905/putin-2039833265.html
Путин оценил работу финансовых властей России
2025-09-05T07:17:00+03:00
2025-09-05T07:17:00+03:00
2025-09-05T10:48:00+03:00
экономика
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что финансовые власти РФ ведут себя профессионально.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Хочу заверить вас в том, что российские финансовые власти, правительство Российской Федерации и Центральный банк ведут себя профессионально", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
владивосток
