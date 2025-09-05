Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об опасности резкого снижения ключевой ставки
07:14 05.09.2025 (обновлено: 08:06 05.09.2025)
Путин рассказал об опасности резкого снижения ключевой ставки
Путин рассказал об опасности резкого снижения ключевой ставки - РИА Новости, 05.09.2025
Путин рассказал об опасности резкого снижения ключевой ставки
Если резко снизить ключевую ставку Банка России, то цены будут расти, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Если резко снизить ключевую ставку Банка России, то цены будут расти, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Наверняка, здесь многие сидящие в зале скажут: да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин рассказал об опасности резкого снижения ключевой ставки

Путин: резкое снижение ключевой ставки может привести к значительному росту цен

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Если резко снизить ключевую ставку Банка России, то цены будут расти, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наверняка, здесь многие сидящие в зале скажут: да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка Центрального Банка России: что это, зачем нужна и на что влияет
3 сентября, 14:47
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВЭФ-2025РоссияВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университет
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
