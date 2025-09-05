https://ria.ru/20250905/putin-2039832918.html

Путин рассказал об опасности резкого снижения ключевой ставки

Путин рассказал об опасности резкого снижения ключевой ставки

Путин рассказал об опасности резкого снижения ключевой ставки

Если резко снизить ключевую ставку Банка России, то цены будут расти, заявил президент РФ Владимир Путин.

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Если резко снизить ключевую ставку Банка России, то цены будут расти, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Наверняка, здесь многие сидящие в зале скажут: да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

