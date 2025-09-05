https://ria.ru/20250905/putin-2039832790.html

Путин рассказал о борьбе с инфляцией

Путин рассказал о борьбе с инфляцией - РИА Новости, 05.09.2025

Путин рассказал о борьбе с инфляцией

2025-09-05
ЦБ борется с инфляцией и пытается вернуться к цели в 4%, заявил президент России Владимир Путин.

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. ЦБ борется с инфляцией и пытается вернуться к цели в 4%, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Рост цен – это, как бы, инфляция. Но в то же (время - ред.) Центральный банк борется с этой инфляцией и пытается вернуться к известным и нужным показателям - не больше... 4-5%", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

