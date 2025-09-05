Рейтинг@Mail.ru
Путин пригласил Зеленского в Москву для переговоров, заявил Песков - РИА Новости, 05.09.2025
06:58 05.09.2025 (обновлено: 07:08 05.09.2025)
Путин пригласил Зеленского в Москву для переговоров, заявил Песков
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приглашал Владимира Зеленского в Москву для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Зеленского приглашали в Москву поговорить, а не капитулировать", - сказал Песков журналистам на полях ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин пригласил Зеленского в Москву для переговоров, заявил Песков

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приглашал Владимира Зеленского в Москву для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Зеленского приглашали в Москву поговорить, а не капитулировать", - сказал Песков журналистам на полях ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
В Кремле напомнили, что Зеленский отказался приехать в Россию
Заголовок открываемого материала