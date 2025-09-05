https://ria.ru/20250905/putin-2039829243.html
Путин пригласил Зеленского в Москву для переговоров, заявил Песков
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приглашал Владимира Зеленского в Москву для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Зеленского приглашали в Москву поговорить, а не капитулировать", - сказал Песков журналистам на полях ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
