https://ria.ru/20250905/putin-2039829243.html

Путин пригласил Зеленского в Москву для переговоров, заявил Песков

Путин пригласил Зеленского в Москву для переговоров, заявил Песков - РИА Новости, 05.09.2025

Путин пригласил Зеленского в Москву для переговоров, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин приглашал Владимира Зеленского в Москву для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T06:58:00+03:00

2025-09-05T06:58:00+03:00

2025-09-05T07:08:00+03:00

москва

владимир путин

россия

владивосток

владимир зеленский

дмитрий песков

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039622989_0:221:3248:2048_1920x0_80_0_0_8d7aab17a5f195e04a1bfb39d3e0df50.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приглашал Владимира Зеленского в Москву для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Зеленского приглашали в Москву поговорить, а не капитулировать", - сказал Песков журналистам на полях ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/peskov-2039830691.html

москва

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир путин, россия, владивосток, владимир зеленский, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет