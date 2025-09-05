Песков рассказал о выступлении Путина на ВЭФ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Не исключено, что в ходе выступления на ВЭФ президент России Владимир Путин озвучит новые инициативы и даст кабмину новые поручения, заявил на ВЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как правило, в своем выступлении президент всегда высказывает какие-то новые инициативы, дает новые поручения правительству. Я думаю, что можно ожидать, что это будет и на это раз тоже", - сказал Песков в интервью "Известиям".
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.