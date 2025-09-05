Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о выступлении Путина на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:01 05.09.2025 (обновлено: 10:51 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/putin-2039818657.html
Песков рассказал о выступлении Путина на ВЭФ
Песков рассказал о выступлении Путина на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2025
Песков рассказал о выступлении Путина на ВЭФ
Не исключено, что в ходе выступления на ВЭФ президент России Владимир Путин озвучит новые инициативы и даст кабмину новые поручения, заявил на ВЭФ... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T06:01:00+03:00
2025-09-05T10:51:00+03:00
владимир путин
дмитрий песков
политика
восточный экономический форум (вэф)
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748527599_0:80:2986:1761_1920x0_80_0_0_b052b5bae2812a7c51b7cc221148dfce.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Не исключено, что в ходе выступления на ВЭФ президент России Владимир Путин озвучит новые инициативы и даст кабмину новые поручения, заявил на ВЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Как правило, в своем выступлении президент всегда высказывает какие-то новые инициативы, дает новые поручения правительству. Я думаю, что можно ожидать, что это будет и на это раз тоже", - сказал Песков в интервью "Известиям".Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/peskov-2039814162.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748527599_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_3ea3060c29c40a994c977ed1132385dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, дмитрий песков, политика, восточный экономический форум (вэф), вэф-2025
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2025
Песков рассказал о выступлении Путина на ВЭФ

Песков не исключил, что Путин на ВЭФ даст правительству новые поручения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Не исключено, что в ходе выступления на ВЭФ президент России Владимир Путин озвучит новые инициативы и даст кабмину новые поручения, заявил на ВЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как правило, в своем выступлении президент всегда высказывает какие-то новые инициативы, дает новые поручения правительству. Я думаю, что можно ожидать, что это будет и на это раз тоже", - сказал Песков в интервью "Известиям".
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Владивосток в ожидании пленарного заседания ВЭФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Песков назвал главную тему выступления Путина на ВЭФ
05:07
 
Владимир ПутинДмитрий ПесковПолитикаВосточный экономический форум (ВЭФ)ВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала