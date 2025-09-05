https://ria.ru/20250905/putin-2039818657.html

Песков рассказал о выступлении Путина на ВЭФ

Песков рассказал о выступлении Путина на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2025

Песков рассказал о выступлении Путина на ВЭФ

Не исключено, что в ходе выступления на ВЭФ президент России Владимир Путин озвучит новые инициативы и даст кабмину новые поручения, заявил на ВЭФ... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T06:01:00+03:00

2025-09-05T06:01:00+03:00

2025-09-05T10:51:00+03:00

владимир путин

дмитрий песков

политика

восточный экономический форум (вэф)

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748527599_0:80:2986:1761_1920x0_80_0_0_b052b5bae2812a7c51b7cc221148dfce.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Не исключено, что в ходе выступления на ВЭФ президент России Владимир Путин озвучит новые инициативы и даст кабмину новые поручения, заявил на ВЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Как правило, в своем выступлении президент всегда высказывает какие-то новые инициативы, дает новые поручения правительству. Я думаю, что можно ожидать, что это будет и на это раз тоже", - сказал Песков в интервью "Известиям".Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/peskov-2039814162.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, дмитрий песков, политика, восточный экономический форум (вэф), вэф-2025