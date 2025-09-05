Рейтинг@Mail.ru
Лихачев рассказал, о чем больше всего говорил Путин в Сарове
04:51 05.09.2025
Лихачев рассказал, о чем больше всего говорил Путин в Сарове
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Саров в августе больше всего говорил о ядерной триаде РФ, рассказал генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Находясь в позапрошлую пятницу в Сарове, Владимир Владимирович больше всего говорил о другом главном конкурентном преимуществе Российской Федерации - это ядерная триада... Мы продолжаем укреплять это преимущество", - сказал Лихачев на сессии "500 лет на горизонте: от открытий к инновациям Северного морского пути" Восточного экономического форума. Путин 22 августа в дни 80-летия атомной отрасли РФ посетил Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), расположенный на "родине" отечественного ядерного оружия в городе Сарове Нижегородской области. Президент осмотрел выставку о научно-образовательной инфраструктуре в городах особого значения и встретился с молодыми сотрудниками предприятий атомной отрасли.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Владимир Путин во время встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Российском федеральном ядерном центре - Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики в Сарове.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Саров в августе больше всего говорил о ядерной триаде РФ, рассказал генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Находясь в позапрошлую пятницу в Сарове, Владимир Владимирович больше всего говорил о другом главном конкурентном преимуществе Российской Федерации - это ядерная триада... Мы продолжаем укреплять это преимущество", - сказал Лихачев на сессии "500 лет на горизонте: от открытий к инновациям Северного морского пути" Восточного экономического форума.
Путин 22 августа в дни 80-летия атомной отрасли РФ посетил Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), расположенный на "родине" отечественного ядерного оружия в городе Сарове Нижегородской области. Президент осмотрел выставку о научно-образовательной инфраструктуре в городах особого значения и встретился с молодыми сотрудниками предприятий атомной отрасли.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
