Путин выступит на десятом ВЭФ
00:03 05.09.2025
Путин выступит на десятом ВЭФ
Президент России Владимир Путин в пятницу выступит на пленарном заседании десятого Восточного экономического форума (ВЭФ). РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу выступит на пленарном заседании десятого Восточного экономического форума (ВЭФ).Вместе с ним в пленарной сессии будут участвовать премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.Они станут почетными гостями форума и наряду с российским лидером выступят на пленарной сессии, а затем ответят на вопросы. Традиционные темы форумаПрезидент традиционно каждый год принимает участие в этом форуме. Центральное место в президентской речи на ВЭФ отводится вопросам развития Дальнего Востока. Путин отмечал, что сегодня этот регион "стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире", называл его российским "флагманом в новой глобальной экономической реальности". Президент заявлял о намерении постоянно улучшать деловой климат и применять на Дальнем Востоке более эффективные подходы к взаимодействию с иностранными инвесторами. На одном из прошлых восточных форумов было объявлено о создании на Дальнем Востоке международных территорий опережающего развития (ТОР), которые должны предложить глобально конкурентоспособные условия для инвесторов, прежде всего из дружественных стран. Обсуждение проектов в международных ТОР с зарубежными инвесторами вошло в деловую повестку форума в этом году. Дискуссия на пленарном заседании ВЭФ, как правило, не обходится без обсуждения глобальной экономики и политики, некоторых актуальных событий. В 2024 году, например, звучали вопросы о сотрудничестве в рамках БРИКС и предстоящем саммите объединения, тренде на дедолларизацию, украинском конфликте и отношениях с Западом. Юбилейный восточный форумВосточный экономический форум ориентирован на продвижение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока. ВЭФ начали проводить в 2015 году для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Нынешний форум — уже десятый. В 2020 году мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса. Юбилейный ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема форума в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу выступит на пленарном заседании десятого Восточного экономического форума (ВЭФ).
Вместе с ним в пленарной сессии будут участвовать премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.
Они станут почетными гостями форума и наряду с российским лидером выступят на пленарной сессии, а затем ответят на вопросы.

Традиционные темы форума

Президент традиционно каждый год принимает участие в этом форуме. Центральное место в президентской речи на ВЭФ отводится вопросам развития Дальнего Востока. Путин отмечал, что сегодня этот регион "стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире", называл его российским "флагманом в новой глобальной экономической реальности".
Президент заявлял о намерении постоянно улучшать деловой климат и применять на Дальнем Востоке более эффективные подходы к взаимодействию с иностранными инвесторами. На одном из прошлых восточных форумов было объявлено о создании на Дальнем Востоке международных территорий опережающего развития (ТОР), которые должны предложить глобально конкурентоспособные условия для инвесторов, прежде всего из дружественных стран. Обсуждение проектов в международных ТОР с зарубежными инвесторами вошло в деловую повестку форума в этом году.
Дискуссия на пленарном заседании ВЭФ, как правило, не обходится без обсуждения глобальной экономики и политики, некоторых актуальных событий. В 2024 году, например, звучали вопросы о сотрудничестве в рамках БРИКС и предстоящем саммите объединения, тренде на дедолларизацию, украинском конфликте и отношениях с Западом.

Юбилейный восточный форум

Восточный экономический форум ориентирован на продвижение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока.
ВЭФ начали проводить в 2015 году для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Нынешний форум — уже десятый. В 2020 году мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.
Юбилейный ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема форума в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
