ВС России освободили Марково в ДНР - РИА Новости, 05.09.2025
12:46 05.09.2025 (обновлено: 13:05 05.09.2025)
ВС России освободили Марково в ДНР
ВС России освободили Марково в ДНР
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Марково в ДНР, сообщили в Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населенные пункты Федоровка и Марково Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке ведомства за неделю.На этом направлении потери ВСУ за неделю составили:
россия, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Марково в ДНР, сообщили в Минобороны.
"В результате активных и решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населенные пункты Федоровка и Марково Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке ведомства за неделю.
Об освобождении Федоровки министерство сообщило 2 сентября.

На этом направлении потери ВСУ за неделю составили:
  • более 1460 военных;
  • 13 боевых бронированных машин;
  • 50 автомобилей;
  • 19 орудий полевой артиллерии;
  • 9 станций РЭБ;
  • 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
РоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
