ВС России освободили Марково в ДНР

ВС России освободили Марково в ДНР - РИА Новости, 05.09.2025

ВС России освободили Марково в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Марково в ДНР, сообщили в Минобороны.

2025-09-05

2025-09-05T12:46:00+03:00

2025-09-05T13:05:00+03:00

россия

донецкая народная республика

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Марково в ДНР, сообщили в Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населенные пункты Федоровка и Марково Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке ведомства за неделю.На этом направлении потери ВСУ за неделю составили:

россия

донецкая народная республика

