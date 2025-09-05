ВС России освободили Марково в ДНР
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Марково в ДНР, сообщили в Минобороны.
"В результате активных и решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населенные пункты Федоровка и Марково Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке ведомства за неделю.
© ИнфографикаПодразделения Южной группировки войск освободили Марково в ДНР
© Инфографика
Подразделения Южной группировки войск освободили Марково в ДНР
Об освобождении Федоровки министерство сообщило 2 сентября.
На этом направлении потери ВСУ за неделю составили:
- более 1460 военных;
- 13 боевых бронированных машин;
- 50 автомобилей;
- 19 орудий полевой артиллерии;
- 9 станций РЭБ;
- 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18