Российские военные уничтожили украинский пункт управления дронами в ДНР - РИА Новости, 05.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:02 05.09.2025
Российские военные уничтожили украинский пункт управления дронами в ДНР
Российские военные уничтожили украинский пункт управления дронами в ДНР - РИА Новости, 05.09.2025
Российские военные уничтожили украинский пункт управления дронами в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками украинских формирований в районе населённого пункта Северск в ДНР, сообщили в РИА Новости, 05.09.2025
ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками украинских формирований в районе населённого пункта Северск в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе ведения активных наступательных действий артиллерийские расчёты группировки выявили цель и точными ударами поразили пункт управления БПЛА противника", — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что подразделения "Южной" группировки ведут постоянную боевую работу по переднему краю линии обороны, нанося серьёзный урон инфраструктуре управления и средствам разведки ВСУ. Эти действия создают благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений РФ.
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками украинских формирований в районе населённого пункта Северск в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В ходе ведения активных наступательных действий артиллерийские расчёты группировки выявили цель и точными ударами поразили пункт управления БПЛА противника", — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что подразделения "Южной" группировки ведут постоянную боевую работу по переднему краю линии обороны, нанося серьёзный урон инфраструктуре управления и средствам разведки ВСУ. Эти действия создают благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений РФ.
