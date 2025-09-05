https://ria.ru/20250905/punkt-2039947932.html

Российские военные уничтожили украинский пункт управления дронами в ДНР

Российские военные уничтожили украинский пункт управления дронами в ДНР - РИА Новости, 05.09.2025

Российские военные уничтожили украинский пункт управления дронами в ДНР

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками украинских формирований в районе населённого пункта Северск в ДНР, сообщили в РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T12:02:00+03:00

2025-09-05T12:02:00+03:00

2025-09-05T12:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

северск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701631_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6c17c157ee1c1f2cd9a6a9a29e5baa3.jpg

ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками украинских формирований в районе населённого пункта Северск в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе ведения активных наступательных действий артиллерийские расчёты группировки выявили цель и точными ударами поразили пункт управления БПЛА противника", — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что подразделения "Южной" группировки ведут постоянную боевую работу по переднему краю линии обороны, нанося серьёзный урон инфраструктуре управления и средствам разведки ВСУ. Эти действия создают благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

северск

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, северск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины