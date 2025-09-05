https://ria.ru/20250905/punkt-2039947932.html
Российские военные уничтожили украинский пункт управления дронами в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками украинских формирований в районе населённого пункта Северск в ДНР, сообщили в РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T12:02:00+03:00
2025-09-05T12:02:00+03:00
2025-09-05T12:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
северск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701631_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6c17c157ee1c1f2cd9a6a9a29e5baa3.jpg
ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками украинских формирований в районе населённого пункта Северск в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе ведения активных наступательных действий артиллерийские расчёты группировки выявили цель и точными ударами поразили пункт управления БПЛА противника", — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что подразделения "Южной" группировки ведут постоянную боевую работу по переднему краю линии обороны, нанося серьёзный урон инфраструктуре управления и средствам разведки ВСУ. Эти действия создают благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений РФ.
россия
северск
донецкая народная республика
