https://ria.ru/20250905/protest-2039997431.html

МИД Белоруссии заявил протест временному поверенному в делах Польши

МИД Белоруссии заявил протест временному поверенному в делах Польши - РИА Новости, 05.09.2025

МИД Белоруссии заявил протест временному поверенному в делах Польши

МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши и заявил ему решительный протест в связи с совершением польским гражданином акта шпионажа, сообщило... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T14:08:00+03:00

2025-09-05T14:08:00+03:00

2025-09-05T14:13:00+03:00

в мире

белоруссия

польша

варшава

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575162898_0:0:3422:1925_1920x0_80_0_0_ca5bae7eb2cb427250a8e91b7a92b01b.jpg

МИНСК, 5 сен - РИА Новости. МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши и заявил ему решительный протест в связи с совершением польским гражданином акта шпионажа, сообщило в пятницу белорусское внешнеполитическое ведомство."Пятого сентября 2025 года в МИД был вызван временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Кшиштоф Ожанна. Польскому дипломату был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с совершением гражданином Республики Польша Гжегожем Гавелом на территории Республики Беларусь акта шпионажа", - говорится в сообщении.Как отмечается сообщении, польскому дипломату было указано на недопустимость подобных действий Варшавы, грубо нарушающих принципы добрососедства и наносящих серьезный ущерб двусторонним отношениям. Польская сторона была уведомлена о намерении Минска дать правовую оценку произошедшему инциденту."Белорусская сторона потребовала от польской стороны воздержаться от действий, наносящих ущерб национальной безопасности Республики Беларусь, и вернуться в русло цивилизованного диалога и общепринятых форм межгосударственной коммуникации", - сообщил МИД.Накануне телеканал "Беларусь1" сообщил, что Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал с поличным гражданина Польши за шпионаж, у него изъяты секретные документы по учениям "Запад". Задержание произошло в городе Лепеле Витебской области. Телеканал показал изъятые у задержанного документы. Возбуждено уголовное дело по статье 358 (шпионаж) УК Белоруссии. Вместе с гражданином Польши задержан и гражданин Белоруссии.

https://ria.ru/20250905/polsha-2039993863.html

https://ria.ru/20250905/premer-2039990710.html

белоруссия

польша

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, польша, варшава