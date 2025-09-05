https://ria.ru/20250905/protest-2039997431.html
МИД Белоруссии заявил протест временному поверенному в делах Польши
МИД Белоруссии заявил протест временному поверенному в делах Польши - РИА Новости, 05.09.2025
МИД Белоруссии заявил протест временному поверенному в делах Польши
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши и заявил ему решительный протест в связи с совершением польским гражданином акта шпионажа, сообщило... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T14:08:00+03:00
2025-09-05T14:08:00+03:00
2025-09-05T14:13:00+03:00
в мире
белоруссия
польша
варшава
МИНСК, 5 сен - РИА Новости. МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши и заявил ему решительный протест в связи с совершением польским гражданином акта шпионажа, сообщило в пятницу белорусское внешнеполитическое ведомство."Пятого сентября 2025 года в МИД был вызван временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Кшиштоф Ожанна. Польскому дипломату был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с совершением гражданином Республики Польша Гжегожем Гавелом на территории Республики Беларусь акта шпионажа", - говорится в сообщении.Как отмечается сообщении, польскому дипломату было указано на недопустимость подобных действий Варшавы, грубо нарушающих принципы добрососедства и наносящих серьезный ущерб двусторонним отношениям. Польская сторона была уведомлена о намерении Минска дать правовую оценку произошедшему инциденту."Белорусская сторона потребовала от польской стороны воздержаться от действий, наносящих ущерб национальной безопасности Республики Беларусь, и вернуться в русло цивилизованного диалога и общепринятых форм межгосударственной коммуникации", - сообщил МИД.Накануне телеканал "Беларусь1" сообщил, что Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал с поличным гражданина Польши за шпионаж, у него изъяты секретные документы по учениям "Запад". Задержание произошло в городе Лепеле Витебской области. Телеканал показал изъятые у задержанного документы. Возбуждено уголовное дело по статье 358 (шпионаж) УК Белоруссии. Вместе с гражданином Польши задержан и гражданин Белоруссии.
МИД Белоруссии заявил протест временному поверенному в делах Польши
МИД Белоруссии заявил протест польскому дипломату из-за акта шпионажа