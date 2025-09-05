https://ria.ru/20250905/pristavy-2039970577.html

Судебные приставы изъяли у жительницы Марий Эл дочь-четвероклассницу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен — РИА Новости. Судебные приставы в Марий Эл изъяли у жительницы поселка Юрино дочь-четвероклассницу, которую женщина год продержала взаперти в доме, сообщило региональное управление УФССП. Основанием для вмешательства послужило систематическое невыполнение матерью своих родительских обязанностей. Отец ребёнка умер, и девочка находилась на полном попечении матери. "Ребёнок продолжительное время не посещал школу без уважительной причины. Мать забрала документы из учебного заведения, мотивировав это переводом в другую школу, однако девочка так и не приступила к обучению. Женщина вела закрытый образ жизни, с окружающими людьми не общалась сама и дочери запрещала, в том числе и дружить с другими детьми… Четвероклассница почти год находилась в заточении. Женщина не выпускала девочку из дома", - говорится в сообщении. Отмечается, что женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", уклонялась от явки на заседания комиссии по делам несовершеннолетних. Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, принял решение о передаче несовершеннолетней на попечение органам опеки и попечительства для обеспечения её безопасности и нормального полноценного развития. "Судебные приставы столкнулись с крайне агрессивным и неадекватным поведением женщины. Мать всячески препятствовала доступу в жилое помещение, отказывалась открывать дверь. Несмотря на оказанное сопротивление, сотрудникам удалось войти в квартиру и исполнить решение суда – девочка передана представителям органов опеки. Ребенок находится в безопасности. Сотрудники опеки решают вопрос о дальнейшем устройстве школьницы", - подчеркивается в сообщении. В отношении женщины составлен протокол по статье 17.8 КоАП РФ за воспрепятствование деятельности судебных приставов.

