СМИ назвали возможную причину гибели россиянина на Burning Man
Daily Mail: россиянин Круглов получил смертельные ножевые ранения на Burning Man
© AP Photo / Brad HornЦентральный лагерь во время фестиваля Burning Man
© AP Photo / Brad Horn
Центральный лагерь во время фестиваля Burning Man. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Американские следователи допускают, что россиянина Вадима Круглова умышленно убили на музыкальном фестивале Burning Man в США, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники.
"Круглов получил несколько ножевых ранений, а произошедшее — это "намеренное убийство", — говорится в публикации.
В Турции в лесу обнаружили тело россиянина, пишут СМИ
30 июля, 13:41
Отмечается, что тело мужчины нашли в той зоне, где не нужно бронировать места для машин. Участники фестиваля видели в ту ночь "неуравновешенного мужчину". Он рассказывал прохожим, что у него есть нож и что ему нужно очистить от крови фургон. Местные власти уже получили несколько наводок.
Отец погибшего Игорь Круглов передал Daily Mail видеообращение. Он хочет, чтобы ответственные за смерть его сына понесли наказание.
В понедельник американские СМИ сообщили о расследовании убийства на фестивале, прошедшем в пустыне Блэк Рок, штат Невада. Тело жертвы нашли в луже крови. Позже друзья в социальных сетях опознали Круглова. Местные власти подтвердили гибель россиянина и связались с его семьей.
В среду один из друзей Круглова Влад Ростов рассказал РИА Новости, что они срочно ищут финансовую помощь для транспортировки тела погибшего в Россию.