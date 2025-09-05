Рейтинг@Mail.ru
Горнообогатительный комбинат запущен в работу на севере Приангарья
Иркутская область
Иркутская область
 
19:17 05.09.2025
Горнообогатительный комбинат запущен в работу на севере Приангарья
ИРКУТСК, 5 сен - РИА Новости. Проект строительства горнообогатительного комбината "Светловский" реализован на севере Приангарья в кратчайшие сроки, с выходом на полную мощность в 2026 году он сможет производить в год до четырех тонн золота, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. В Иркутской области произведен технологический запуск золотоизвлекательной фабрики ГОКа "Светловский" АО "Высочайший". В торжественном мероприятии приняла участие делегация правительства региона во главе с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. "Проект по строительству ГОКа "Светловский" реализован в кратчайшие сроки, за 2,5 года. После выхода на проектную мощность в 2026 году на предприятии планируется ежегодно перерабатывать до 4,5 млн тонн руды в год и производить до четырех тонн золота. На лицензионных площадях Светловского рудного поля продолжается масштабная геологоразведка с целью наращивания минерально-сырьевой базы", - говорится в сообщении. Иркутская область – лидер в России по запасам золота, на территории региона располагаются более 30% от общероссийского показателя. В последние годы Приангарье интенсивно наращивает потенциал золотодобычи. Губернатор Игорь Кобзев отметил, что проект "Светловский" включен в план Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Реализация данного проекта не только укрепляет экономический потенциал Иркутской области, но и создает новые рабочие места, способствует развитию инфраструктуры и повышению инвестиционной привлекательности Бодайбинского района и области в целом. Это большая командная работа, для реализации проекта в регион приехали специалисты из разных уголков страны. По словам Игоря Кобзева, правительство Иркутской области оказывает поддержку в реализации проекта. Между компанией, минэкономразвития России и правительством Приангарья было заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Компания вложила средства в создание объектов инфраструктуры перерабатывающего комплекса, вахтового поселка, вспомогательных зданий и сооружений. Заключение СЗПК дает проекту государственную поддержку: гарантирует неизменность законодательства и условий реализации проекта на весь срок его действия, а также возмещение части расходов на создание инфраструктуры. В рамках проекта в Бодайбо и районе уже построены 112 километров дорожного полотна, волоконно-оптическая линия связи и линия электропередачи, проведены сотовая и беспроводная интернет-связь для сотрудников компании. Для персонала ГОКа "Светловский" построен современный вахтовый поселок со всеми необходимыми удобствами для комфортного проживания. Близкое расположение нового ГОКа от действующих производственных активов Иркутской бизнес-единицы GV Gold в Бодайбинском районе позволило ускорить строительство и сроки ввода в эксплуатацию нового месторождения. Ожидается, что за десять лет отработки Светловского общие инвестиции в социально-экономическое развитие региона составят более 30 миллиардов рублей, налоговые отчисления во все уровни бюджета – более 10 миллиардов рублей. Дополнительно компания планирует поддерживать малый и средний бизнес через заключение контрактов с региональными компаниями социальной сферы, а также создать более тысячи рабочих мест в условиях, приравненным к районам Крайнего Севера. В реализации проекта приняли участие 55 подрядчиков со всех регионов страны. АО "Высочайший" (GV Gold) является одной из крупнейших золотодобывающих компаний страны, объединяя производственные активы на территории Иркутской области и Республики Саха (Якутия). Компания входит в топ-10 золотодобывающих предприятий России, последовательно реализуя инвестиционные программы и развивая социально-экономические программы в регионах своего присутствия. Сегодня GV Gold объединяет пять тысяч сотрудников, семь золотоизвлекательных фабрик с общей перерабатывающей мощностью до 15 миллионов тонн руды в год и ежегодным объемом производства порядка девяти тонн золота, а также портфель активов в составе 52 добычных и разведочных лицензий.
