Рейтинг@Mail.ru
Испанское новостное агентство назвало Путина президентом США - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/prezident-2039952664.html
Испанское новостное агентство назвало Путина президентом США
Испанское новостное агентство назвало Путина президентом США - РИА Новости, 05.09.2025
Испанское новостное агентство назвало Путина президентом США
Испанское новостное агентство Europa Press назвало российского лидера Владимира Путина президентом США, комментируя его выступление на Восточном экономическом... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T12:10:00+03:00
2025-09-05T12:10:00+03:00
в мире
сша
европа
дальневосточный федеральный университет
владимир путин
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039622989_0:221:3248:2048_1920x0_80_0_0_8d7aab17a5f195e04a1bfb39d3e0df50.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Испанское новостное агентство Europa Press назвало российского лидера Владимира Путина президентом США, комментируя его выступление на Восточном экономическом форуме. "Путин отметил, что еще не обсуждал с президентом США Владимиром Путиным последние консультации в Европе по поводу украинского конфликта", - написало агентство. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039948124.html
сша
европа
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039622989_517:0:3248:2048_1920x0_80_0_0_a2e6602d0d586124093d4a731451fc45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, дальневосточный федеральный университет, владимир путин, владивосток
В мире, США, Европа, Дальневосточный федеральный университет, Владимир Путин, Владивосток
Испанское новостное агентство назвало Путина президентом США

Испанское новостное агентство Europa Press назвало Путина президентом США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Испанское новостное агентство Europa Press назвало российского лидера Владимира Путина президентом США, комментируя его выступление на Восточном экономическом форуме.
"Путин отметил, что еще не обсуждал с президентом США Владимиром Путиным последние консультации в Европе по поводу украинского конфликта", - написало агентство.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Такер Карлсон сделал заявление о Путине
12:03
 
В миреСШАЕвропаДальневосточный федеральный университетВладимир ПутинВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала