Испанское новостное агентство назвало Путина президентом США

Испанское новостное агентство назвало Путина президентом США - РИА Новости, 05.09.2025

Испанское новостное агентство назвало Путина президентом США

05.09.2025

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Испанское новостное агентство Europa Press назвало российского лидера Владимира Путина президентом США, комментируя его выступление на Восточном экономическом форуме. "Путин отметил, что еще не обсуждал с президентом США Владимиром Путиным последние консультации в Европе по поводу украинского конфликта", - написало агентство. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

