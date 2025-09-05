https://ria.ru/20250905/prezident-2039952664.html
Испанское новостное агентство назвало Путина президентом США
Испанское новостное агентство назвало Путина президентом США - РИА Новости, 05.09.2025
Испанское новостное агентство назвало Путина президентом США
Испанское новостное агентство Europa Press назвало российского лидера Владимира Путина президентом США, комментируя его выступление на Восточном экономическом... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T12:10:00+03:00
2025-09-05T12:10:00+03:00
2025-09-05T12:10:00+03:00
в мире
сша
европа
дальневосточный федеральный университет
владимир путин
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039622989_0:221:3248:2048_1920x0_80_0_0_8d7aab17a5f195e04a1bfb39d3e0df50.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Испанское новостное агентство Europa Press назвало российского лидера Владимира Путина президентом США, комментируя его выступление на Восточном экономическом форуме. "Путин отметил, что еще не обсуждал с президентом США Владимиром Путиным последние консультации в Европе по поводу украинского конфликта", - написало агентство. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039948124.html
сша
европа
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039622989_517:0:3248:2048_1920x0_80_0_0_a2e6602d0d586124093d4a731451fc45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, дальневосточный федеральный университет, владимир путин, владивосток
В мире, США, Европа, Дальневосточный федеральный университет, Владимир Путин, Владивосток
Испанское новостное агентство назвало Путина президентом США
Испанское новостное агентство Europa Press назвало Путина президентом США