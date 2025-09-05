Рейтинг@Mail.ru
Президент Эстонии призвал Европу наращивать военные возможности - РИА Новости, 05.09.2025
10:41 05.09.2025
Президент Эстонии призвал Европу наращивать военные возможности
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис призвал граничащие с Россией европейские страны наращивать военные возможности в ответ на потенциальное сокращение присутствия армии США, сообщает издание Politico, которому политик дал интервью. "Европейские страны, граничащие с Россией, должны приготовиться к возможности того, что Вашингтон сократит численность своих войск в этом регионе, путем наращивания собственных военных возможностей", - пишет издание. Карис рассказал, что в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в апреле пытался убедить того в важности сохранения американских войск в Восточной Европе. Хотя некоторые слова Трампа обнадежили Кариса, эстонский президент подчеркивает, что "очень сложно предсказать" дальнейшие шаги Вашингтона в Прибалтике. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), алар карис, дональд трамп, владимир путин, politico, нато, эстония
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Алар Карис, Дональд Трамп, Владимир Путин, Politico, НАТО, Эстония
Президент Эстонии призвал Европу наращивать военные возможности

В США призвали Европу реалистично взглянуть на конфликт на Украине
3 сентября, 12:10
 
