Президент Эстонии призвал Европу наращивать военные возможности
Президент Эстонии призвал Европу наращивать военные возможности - РИА Новости, 05.09.2025
Президент Эстонии призвал Европу наращивать военные возможности
Президент Эстонии Алар Карис призвал граничащие с Россией европейские страны наращивать военные возможности в ответ на потенциальное сокращение присутствия... РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис призвал граничащие с Россией европейские страны наращивать военные возможности в ответ на потенциальное сокращение присутствия армии США, сообщает издание Politico, которому политик дал интервью. "Европейские страны, граничащие с Россией, должны приготовиться к возможности того, что Вашингтон сократит численность своих войск в этом регионе, путем наращивания собственных военных возможностей", - пишет издание. Карис рассказал, что в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в апреле пытался убедить того в важности сохранения американских войск в Восточной Европе. Хотя некоторые слова Трампа обнадежили Кариса, эстонский президент подчеркивает, что "очень сложно предсказать" дальнейшие шаги Вашингтона в Прибалтике. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
