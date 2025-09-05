https://ria.ru/20250905/premer-2039990710.html

Премьер Польши пригрозил Белоруссии особыми мерами

Премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил Белоруссии "особыми мерами" в связи с проведением российско-белорусских военных учений "Запад-2025". РИА Новости, 05.09.2025

ВАРШАВА, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил Белоруссии "особыми мерами" в связи с проведением российско-белорусских военных учений "Запад-2025". "Я не исключаю, но больше я скажу на следующей неделе, что мы применим особые меры в отношении Белоруссии, если будут повторяться провокации с белорусской стороны", - заявил Туск журналистам. В этой связи он пояснил, что считает учения "Запад-2025" тренировкой нападения на Польшу. "Мы с нашими союзниками готовимся отреагировать на агрессивные маневры, которые скоро Россия и Белоруссия будут проводить возле нашей границы… НАТО также будет отвечать маневрами на нашей территории", - сказал Туск. Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей Белоруссии и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое. В начале 2025 года Ревенко сообщал, что предстоящие в сентябре совместные учения Белоруссии и России "Запад-2025" по своему масштабу будут превышать 13 тысяч человек личного состава, так что в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе они относятся к категории наблюдаемых. Тогда Минск уведомил все страны-участницы Венского документа о том, что состоятся эти учения, и об их масштабах.

