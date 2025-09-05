Премьер Монголии отметил стратегическое значение "Силы Сибири — 2"
Премьер Монголии Занданшатар: "Сила Сибири — 2" принесет экономическую выгоду
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПремьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар на пленарной сессии Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар в ходе пленарного заседания ВЭФ указал на стратегическое значение газопровода "Силы Сибири 2" и отметил его важность для монгольской экономики.
"Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) в начале сентября подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". Поставки в Китай по этому маршруту составят 50 миллиардов кубометров российского газа в год,
"Мы считаем, что этот проект откроет новые экономические возможности. Этот проект принесет экономическую выгоду со стратегической значимостью", - подчеркнул Занданшатар.
По словам премьер-министра Монголии, страна может быть не только транзитной, но может и получать природный газ. "Мы можем подключить крупные города Монголии к данному газопроводу, то есть провести газификацию, что поможет развитию промышленности и борьбе с экономическими проблемами и принесёт новые возможности для экономики Монголии", - добавил он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.