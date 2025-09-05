https://ria.ru/20250905/premer-2039869372.html

Премьер Монголии оценил объемы прокачки газа по "Силе Сибири — 2"

Премьер Монголии оценил объемы прокачки газа по "Силе Сибири — 2"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Газопровод "Сила Сибири-2" будет прокачивать 50 миллиардов кубометров газа в год, заявил в ходе пленарного заседания Восточном экономическом форуме (ВЭФ) премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Монголия - не только транзитная страна, но Монголия может и потреблять, и закупать природный газ, подключить крупные города Монголии к этому газопроводу, то есть провести газификацию. Это поможет развитию промышленности, борьбе с экологическими бедствиями, такими как смог в Улан-Баторе зимой, и принесет новые возможности экономике Монголии, и поможет решить насущные вопросы. Этот проект будет прокачивать ежегодно 50 миллиардов кубометров газа", - сказал он.Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири-2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

