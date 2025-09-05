https://ria.ru/20250905/premer-2039867817.html

Премьер Монголии заявил о поддержке строительства "Силы Сибири — 2"

Премьер Монголии заявил о поддержке строительства "Силы Сибири — 2" - РИА Новости, 05.09.2025

Премьер Монголии заявил о поддержке строительства "Силы Сибири — 2"

Премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар на ВЭФ заявил, что правительство будет оказывать всестороннюю поддержку в создании "Силы Сибири-2". РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T08:37:00+03:00

2025-09-05T08:37:00+03:00

2025-09-05T12:03:00+03:00

сила сибири — 2

монголия

в мире

владивосток

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039866926_0:0:3127:1760_1920x0_80_0_0_b3bc5a9d9e795ecdc7938b189f4bf822.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен-РИА Новости. Премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар на ВЭФ заявил, что правительство будет оказывать всестороннюю поддержку в создании "Силы Сибири-2".О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Хочу с ответственностью заявить с этой трибуны о намерении правительства Монголии оказывать всестороннюю поддержку для реализации данного мегапроекта", - отметил он, говоря о "Силе Сибири-2", в ходе пленарной сессии.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/vef-2039864905.html

монголия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сила сибири — 2, монголия, в мире, владивосток, дальневосточный федеральный университет