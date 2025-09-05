https://ria.ru/20250905/premer-2039867817.html
Премьер Монголии заявил о поддержке строительства "Силы Сибири — 2"
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен-РИА Новости. Премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар на ВЭФ заявил, что правительство будет оказывать всестороннюю поддержку в создании "Силы Сибири-2".О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Хочу с ответственностью заявить с этой трибуны о намерении правительства Монголии оказывать всестороннюю поддержку для реализации данного мегапроекта", - отметил он, говоря о "Силе Сибири-2", в ходе пленарной сессии.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
