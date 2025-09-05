https://ria.ru/20250905/premer-2039863582.html
Премьер Лаоса поздравил Путина с успешным проведением ВЭФ
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон поздравил президента РФ Владимира Путина с успешным проведением Восточного экономического форума. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Хотел бы выразить искреннюю благодарность президенту России Владимиру Путину, а также поблагодарить его и поздравить с успешным проведением форума", - сказал он на площадке пленарного заседания ВЭФ. В конце своего выступления премьер Лаоса пожелал всем крепкого здоровья и успешного исполнения своих обязанностей. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
