Рейтинг@Mail.ru
Премьер Лаоса прибыл на пленарную сессию ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:05 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/premer-2039830447.html
Премьер Лаоса прибыл на пленарную сессию ВЭФ
Премьер Лаоса прибыл на пленарную сессию ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2025
Премьер Лаоса прибыл на пленарную сессию ВЭФ
Премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон прибыл на место проведения пленарной сессии Восточного экономического форума,... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T07:05:00+03:00
2025-09-05T07:05:00+03:00
в мире
россия
монголия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039730058_0:0:2312:1300_1920x0_80_0_0_2f3ce5ab3db146fb787037b3738b297b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон прибыл на место проведения пленарной сессии Восточного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости. Как ожидается, другими участниками сессии будут президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и заместитель председателя постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/sigal-2039826327.html
россия
монголия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039730058_33:0:2068:1526_1920x0_80_0_0_7ee92648297e511469df88e96e743f39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, монголия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
В мире, Россия, Монголия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Премьер Лаоса прибыл на пленарную сессию ВЭФ

Премьер Лаоса Сипхандон прибыл на место проведения пленарной сессии ВЭФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Лаоса Сонесай
Премьер-министр Лаоса Сонесай - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Лаоса Сонесай. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон прибыл на место проведения пленарной сессии Восточного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости.
Как ожидается, другими участниками сессии будут президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и заместитель председателя постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Очередь сфотографироваться со Стивеном Сигалом на ВЭФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Участники ВЭФ выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с Сигалом
06:43
 
В миреРоссияМонголияВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала