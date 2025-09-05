https://ria.ru/20250905/premer-2039830447.html
Премьер Лаоса прибыл на пленарную сессию ВЭФ
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон прибыл на место проведения пленарной сессии Восточного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости. Как ожидается, другими участниками сессии будут президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и заместитель председателя постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
