Путин назвал конкурентные преимущества России
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Стабильные международная и экономическая политики РФ являются конкурентным преимуществом Москвы, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас стабильная, предсказуемая и внешняя политика, и экономическая политика. Кстати говоря, на мой взгляд, это является нашим таким объективно конкурентным преимуществом. Потому что эта стабильность имеет значение для бизнеса, если мы сейчас говорим о работе с бизнесом", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.
