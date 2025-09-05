https://ria.ru/20250905/preimuschestvo-2039854619.html

Путин назвал конкурентные преимущества России

Стабильные международная и экономическая политики РФ являются конкурентным преимуществом Москвы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Стабильные международная и экономическая политики РФ являются конкурентным преимуществом Москвы, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"У нас стабильная, предсказуемая и внешняя политика, и экономическая политика. Кстати говоря, на мой взгляд, это является нашим таким объективно конкурентным преимуществом. Потому что эта стабильность имеет значение для бизнеса, если мы сейчас говорим о работе с бизнесом", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

