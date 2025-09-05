У "Москва-Сити" загорелся строительный мусор

Рейтинг@Mail.ru
15:09 05.09.2025
происшествия
москва-сити
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Строительный мусор загорелся на открытой площадке возле делового центра "Москва-Сити", пожар удалось оперативно потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Вблизи делового центра "Москва-Сити" горел строительный мусор", - сказал собеседник агентства. По его словам, пожар удалось потушить. Площадь возгорания и причины уточняются.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России, на Краснопресненской набережной горел мусор на территории строительной площадки. "Пожар был оперативно ликвидирован пожарно-спасательными подразделениями, пострадавших нет", - отметили спасатели.
происшествия, москва-сити, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва-Сити, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Строительный мусор загорелся на открытой площадке возле делового центра "Москва-Сити", пожар удалось оперативно потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"Вблизи делового центра "Москва-Сити" горел строительный мусор", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожар удалось потушить. Площадь возгорания и причины уточняются.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России, на Краснопресненской набережной горел мусор на территории строительной площадки. "Пожар был оперативно ликвидирован пожарно-спасательными подразделениями, пострадавших нет", - отметили спасатели.
