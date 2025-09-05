https://ria.ru/20250905/pozhar-2040020808.html

У "Москва-Сити" загорелся строительный мусор

У "Москва-Сити" загорелся строительный мусор - РИА Новости, 05.09.2025

У "Москва-Сити" загорелся строительный мусор

Строительный мусор загорелся на открытой площадке возле делового центра "Москва-Сити", пожар удалось оперативно потушить, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T15:09:00+03:00

2025-09-05T15:09:00+03:00

2025-09-05T15:39:00+03:00

происшествия

москва-сити

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040021619_0:147:420:383_1920x0_80_0_0_b62a06ea2a63fbe240492fbe328a7b1e.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Строительный мусор загорелся на открытой площадке возле делового центра "Москва-Сити", пожар удалось оперативно потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Вблизи делового центра "Москва-Сити" горел строительный мусор", - сказал собеседник агентства. По его словам, пожар удалось потушить. Площадь возгорания и причины уточняются.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России, на Краснопресненской набережной горел мусор на территории строительной площадки. "Пожар был оперативно ликвидирован пожарно-спасательными подразделениями, пострадавших нет", - отметили спасатели.

https://ria.ru/20250905/ural-2039924507.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва-сити, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)