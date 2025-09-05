https://ria.ru/20250905/pozhar-2039811578.html

При пожаре в дачном доме в Свердловской области погибли три ребенка

Три ребенка погибли при пожаре в дачном доме в Свердловской области, пожар ликвидирован на 60 квадратных метрах, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Три ребенка погибли при пожаре в дачном доме в Свердловской области, пожар ликвидирован на 60 квадратных метрах, сообщила пресс-служба МЧС России. "В Белоярском районе, в деревне Златогорова загорелся дачный дом... К сожалению, три ребенка пяти, семи и 11 лет погибли", - говорится в сообщении. Отмечается, что огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на площади 60 квадратных метров, не допустив распространение огня на соседние строения. В ведомстве подчеркнули, что в момент пожара в доме находилась семья из родителей и семи детей. Уточняется, что взрослые и четверо несовершеннолетних смогли самостоятельно покинуть дом до прибытия пожарных, трое детей направлены в больницу для осмотра. Кроме того, на месте работают психологи МЧС РФ. "Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования. В доме не было пожарного извещателя: прибор издает пронзительный звук, реагируя на дым и предупреждая об опасности", - добавили в ведомстве.

