Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в дачном доме в Свердловской области погибли три ребенка - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:40 05.09.2025 (обновлено: 09:28 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/pozhar-2039811578.html
При пожаре в дачном доме в Свердловской области погибли три ребенка
При пожаре в дачном доме в Свердловской области погибли три ребенка - РИА Новости, 05.09.2025
При пожаре в дачном доме в Свердловской области погибли три ребенка
Три ребенка погибли при пожаре в дачном доме в Свердловской области, пожар ликвидирован на 60 квадратных метрах, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T03:40:00+03:00
2025-09-05T09:28:00+03:00
происшествия
россия
свердловская область
белоярский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039885320_0:99:1694:1052_1920x0_80_0_0_52a435e97b7795d23e0088ba29fd40cf.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Три ребенка погибли при пожаре в дачном доме в Свердловской области, пожар ликвидирован на 60 квадратных метрах, сообщила пресс-служба МЧС России. "В Белоярском районе, в деревне Златогорова загорелся дачный дом... К сожалению, три ребенка пяти, семи и 11 лет погибли", - говорится в сообщении. Отмечается, что огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на площади 60 квадратных метров, не допустив распространение огня на соседние строения. В ведомстве подчеркнули, что в момент пожара в доме находилась семья из родителей и семи детей. Уточняется, что взрослые и четверо несовершеннолетних смогли самостоятельно покинуть дом до прибытия пожарных, трое детей направлены в больницу для осмотра. Кроме того, на месте работают психологи МЧС РФ. "Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования. В доме не было пожарного извещателя: прибор издает пронзительный звук, реагируя на дым и предупреждая об опасности", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250826/pozhar-2037746004.html
https://ria.ru/20250731/mchs-2032649406.html
россия
свердловская область
белоярский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039885320_0:0:1404:1052_1920x0_80_0_0_c9fdfa9b02ad067c866342884922abee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, свердловская область, белоярский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Свердловская область, Белоярский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в дачном доме в Свердловской области погибли три ребенка

МЧС: при пожаре в дачном доме в Свердловской области погибли три ребенка

© СУ СК России по Свердловской области/TelegramРабота СК РФ на месте пожара в дачном доме в деревне Златогорова в Свердловской области
Работа СК РФ на месте пожара в дачном доме в деревне Златогорова в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© СУ СК России по Свердловской области/Telegram
Работа СК РФ на месте пожара в дачном доме в деревне Златогорова в Свердловской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Три ребенка погибли при пожаре в дачном доме в Свердловской области, пожар ликвидирован на 60 квадратных метрах, сообщила пресс-служба МЧС России.
Белоярском районе, в деревне Златогорова загорелся дачный дом... К сожалению, три ребенка пяти, семи и 11 лет погибли", - говорится в сообщении.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
При пожаре в жилом доме в Петербурге погиб человек
26 августа, 21:22
Отмечается, что огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на площади 60 квадратных метров, не допустив распространение огня на соседние строения.
В ведомстве подчеркнули, что в момент пожара в доме находилась семья из родителей и семи детей. Уточняется, что взрослые и четверо несовершеннолетних смогли самостоятельно покинуть дом до прибытия пожарных, трое детей направлены в больницу для осмотра. Кроме того, на месте работают психологи МЧС РФ.
"Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования. В доме не было пожарного извещателя: прибор издает пронзительный звук, реагируя на дым и предупреждая об опасности", - добавили в ведомстве.
Пожар в Балашихе - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В Балашихе вспыхнул пожар в многоквартирном доме, погиб человек
31 июля, 16:23
 
ПроисшествияРоссияСвердловская областьБелоярский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала