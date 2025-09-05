https://ria.ru/20250905/pozhar-2039811578.html
При пожаре в дачном доме в Свердловской области погибли три ребенка
При пожаре в дачном доме в Свердловской области погибли три ребенка - РИА Новости, 05.09.2025
При пожаре в дачном доме в Свердловской области погибли три ребенка
Три ребенка погибли при пожаре в дачном доме в Свердловской области, пожар ликвидирован на 60 квадратных метрах, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T03:40:00+03:00
2025-09-05T03:40:00+03:00
2025-09-05T09:28:00+03:00
происшествия
россия
свердловская область
белоярский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039885320_0:99:1694:1052_1920x0_80_0_0_52a435e97b7795d23e0088ba29fd40cf.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Три ребенка погибли при пожаре в дачном доме в Свердловской области, пожар ликвидирован на 60 квадратных метрах, сообщила пресс-служба МЧС России. "В Белоярском районе, в деревне Златогорова загорелся дачный дом... К сожалению, три ребенка пяти, семи и 11 лет погибли", - говорится в сообщении. Отмечается, что огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на площади 60 квадратных метров, не допустив распространение огня на соседние строения. В ведомстве подчеркнули, что в момент пожара в доме находилась семья из родителей и семи детей. Уточняется, что взрослые и четверо несовершеннолетних смогли самостоятельно покинуть дом до прибытия пожарных, трое детей направлены в больницу для осмотра. Кроме того, на месте работают психологи МЧС РФ. "Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования. В доме не было пожарного извещателя: прибор издает пронзительный звук, реагируя на дым и предупреждая об опасности", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250826/pozhar-2037746004.html
https://ria.ru/20250731/mchs-2032649406.html
россия
свердловская область
белоярский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039885320_0:0:1404:1052_1920x0_80_0_0_c9fdfa9b02ad067c866342884922abee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, свердловская область, белоярский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Свердловская область, Белоярский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в дачном доме в Свердловской области погибли три ребенка
МЧС: при пожаре в дачном доме в Свердловской области погибли три ребенка