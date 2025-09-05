Рейтинг@Mail.ru
Посольство в США поможет родственникам погибшего россиянина на Burning Man
17:41 05.09.2025 (обновлено: 18:10 05.09.2025)
Посольство в США поможет родственникам погибшего россиянина на Burning Man
Посольство РФ в США сообщило РИА Новости, что на связи с местными властями в связи с гибелью россиянина на фестивале Burning Man в Неваде, ждет результатов...
россия
сша
в мире
невада
ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости, Сергей Попов. Посольство РФ в США сообщило РИА Новости, что на связи с местными властями в связи с гибелью россиянина на фестивале Burning Man в Неваде, ждет результатов экспертизы о причинах его смерти, родственникам будет оказана помощь для транспортировки праха на родину."Посольство внимательно следит за ситуацией вокруг гибели россиянина Вадима Игоревича Круглова на фестивале "Burning Man" в штате Невада 30 августа. Установили плотный контакт с офисом шерифа округа Першинг, который занимается расследованием обстоятельств произошедшего. По результатам экспертизы ожидаем получить от американских правоохранителей официальное заключение с указанием причин смерти", - сообщили в дипмиссии.Там отметили, что дипломаты поддерживают постоянную связь с близкими Круглова на территории США, "организующими сбор средств для транспортировки праха на родину". Согласия на кремацию дал отец, сообщил собеседник агентства."Окажем содействие в подготовке требующихся для этого документов", - заявили в дипмиссии.Ранее родственники омича Вадима Круглова сообщили РИА Новости, что он пропал на фестивале. Американские СМИ писали о проводимом расследовании убийства в связи с обнаружением на территории мероприятия тела человека "в луже крови". Личность погибшего подтвердили власти штата Невада, где проходил фестиваль.
Центральный лагерь во время фестиваля Burning Man
Центральный лагерь во время фестиваля Burning Man . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости, Сергей Попов. Посольство РФ в США сообщило РИА Новости, что на связи с местными властями в связи с гибелью россиянина на фестивале Burning Man в Неваде, ждет результатов экспертизы о причинах его смерти, родственникам будет оказана помощь для транспортировки праха на родину.
"Посольство внимательно следит за ситуацией вокруг гибели россиянина Вадима Игоревича Круглова на фестивале "Burning Man" в штате Невада 30 августа. Установили плотный контакт с офисом шерифа округа Першинг, который занимается расследованием обстоятельств произошедшего. По результатам экспертизы ожидаем получить от американских правоохранителей официальное заключение с указанием причин смерти", - сообщили в дипмиссии.
Там отметили, что дипломаты поддерживают постоянную связь с близкими Круглова на территории США, "организующими сбор средств для транспортировки праха на родину". Согласия на кремацию дал отец, сообщил собеседник агентства.
"Окажем содействие в подготовке требующихся для этого документов", - заявили в дипмиссии.
Ранее родственники омича Вадима Круглова сообщили РИА Новости, что он пропал на фестивале. Американские СМИ писали о проводимом расследовании убийства в связи с обнаружением на территории мероприятия тела человека "в луже крови". Личность погибшего подтвердили власти штата Невада, где проходил фестиваль.
СМИ назвали возможную причину гибели россиянина на Burning Man
