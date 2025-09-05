Посольство в США поможет родственникам погибшего россиянина на Burning Man
Посольство в США поможет с транспортировкой праха погибшего на Burning Man
ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости, Сергей Попов. Посольство РФ в США сообщило РИА Новости, что на связи с местными властями в связи с гибелью россиянина на фестивале Burning Man в Неваде, ждет результатов экспертизы о причинах его смерти, родственникам будет оказана помощь для транспортировки праха на родину.
"Посольство внимательно следит за ситуацией вокруг гибели россиянина Вадима Игоревича Круглова на фестивале "Burning Man" в штате Невада 30 августа. Установили плотный контакт с офисом шерифа округа Першинг, который занимается расследованием обстоятельств произошедшего. По результатам экспертизы ожидаем получить от американских правоохранителей официальное заключение с указанием причин смерти", - сообщили в дипмиссии.
Там отметили, что дипломаты поддерживают постоянную связь с близкими Круглова на территории США, "организующими сбор средств для транспортировки праха на родину". Согласия на кремацию дал отец, сообщил собеседник агентства.
"Окажем содействие в подготовке требующихся для этого документов", - заявили в дипмиссии.
Ранее родственники омича Вадима Круглова сообщили РИА Новости, что он пропал на фестивале. Американские СМИ писали о проводимом расследовании убийства в связи с обнаружением на территории мероприятия тела человека "в луже крови". Личность погибшего подтвердили власти штата Невада, где проходил фестиваль.