Посольство в США поможет родственникам погибшего россиянина на Burning Man

ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости, Сергей Попов. Посольство РФ в США сообщило РИА Новости, что на связи с местными властями в связи с гибелью россиянина на фестивале Burning Man в Неваде, ждет результатов экспертизы о причинах его смерти, родственникам будет оказана помощь для транспортировки праха на родину."Посольство внимательно следит за ситуацией вокруг гибели россиянина Вадима Игоревича Круглова на фестивале "Burning Man" в штате Невада 30 августа. Установили плотный контакт с офисом шерифа округа Першинг, который занимается расследованием обстоятельств произошедшего. По результатам экспертизы ожидаем получить от американских правоохранителей официальное заключение с указанием причин смерти", - сообщили в дипмиссии.Там отметили, что дипломаты поддерживают постоянную связь с близкими Круглова на территории США, "организующими сбор средств для транспортировки праха на родину". Согласия на кремацию дал отец, сообщил собеседник агентства."Окажем содействие в подготовке требующихся для этого документов", - заявили в дипмиссии.Ранее родственники омича Вадима Круглова сообщили РИА Новости, что он пропал на фестивале. Американские СМИ писали о проводимом расследовании убийства в связи с обнаружением на территории мероприятия тела человека "в луже крови". Личность погибшего подтвердили власти штата Невада, где проходил фестиваль.

