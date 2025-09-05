Рейтинг@Mail.ru
Путин освободил Мальгинова от обязанностей посла в Узбекистане
11:43 05.09.2025 (обновлено: 11:45 05.09.2025)
Путин освободил Мальгинова от обязанностей посла в Узбекистане
узбекистан
россия
владимир путин
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин Путин освободил Олега Мальгинова от обязанностей посла РФ в Узбекистане, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Освободить Мальгинова Олега Сергеевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Узбекистан", - говорится в указе.
узбекистан, россия, владимир путин
Узбекистан, Россия, Владимир Путин
Олег Мальгинов
Олег Мальгинов
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Олег Мальгинов. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин Путин освободил Олега Мальгинова от обязанностей посла РФ в Узбекистане, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Мальгинова Олега Сергеевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Узбекистан", - говорится в указе.
Путин встретился с губернатором Камчатского края
11:32
Путин встретился с губернатором Камчатского края
11:32
 
УзбекистанРоссияВладимир Путин
 
 
