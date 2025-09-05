https://ria.ru/20250905/posol-2039939169.html
Путин освободил Мальгинова от обязанностей посла в Узбекистане
Путин освободил Мальгинова от обязанностей посла в Узбекистане
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин Путин освободил Олега Мальгинова от обязанностей посла РФ в Узбекистане, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Освободить Мальгинова Олега Сергеевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Узбекистан", - говорится в указе.
