Путин освободил Мальгинова от обязанностей посла в Узбекистане

2025-09-05T11:43:00+03:00

2025-09-05T11:43:00+03:00

2025-09-05T11:45:00+03:00

узбекистан

россия

владимир путин

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин Путин освободил Олега Мальгинова от обязанностей посла РФ в Узбекистане, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Освободить Мальгинова Олега Сергеевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Узбекистан", - говорится в указе.

узбекистан

россия

2025

