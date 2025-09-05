https://ria.ru/20250905/porty-2039837024.html

Путин призвал расширять ж/д подходы к морским портам

2025-09-05T07:29:00+03:00

2025-09-05T07:29:00+03:00

2025-09-05T08:33:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039834462_0:145:3366:2038_1920x0_80_0_0_c306d475eb2a8b640c63b6972c03e7da.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. России предстоит и дальше расширять железнодорожные подходы к морским портам Дальнего Востока, которые динамично развиваются в первую очередь за счет частных инвесторов, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Предстоит и дальше расширять железнодорожные подходы к морским портам Дальнего Востока, которые динамично развиваются, прежде всего, за счет частных инвесторов", - сообщил глава государства на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

https://ria.ru/20250905/putin-2039864016.html

россия

2025

Варвара Скокшина

