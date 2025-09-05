Спецборт МЧС доставил гуманитарную помощь для Афганистана

Рейтинг@Mail.ru
11:26 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Спецборт МЧС РФ доставил гуманитарную помощь массой 20 тонн для населения Афганистана, пострадавшего от землетрясения, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в пятницу Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Афганистан с первой партией такой гуманитарной помощи. "Самолет Ил-76 МЧС России доставил гуманитарную помощь для населения Афганистана. Спецборт чрезвычайного ведомства доставил в Исламскую Республику Афганистан гуманитарный груз общей массой 20 тонн. Российские спасатели передали в пострадавший от разрушительного землетрясения регион продукты питания", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время планируется к отправке вторая партия гуманитарной помощи. Землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками произошло на востоке Афганистана незадолго до полуночи 31 августа. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По последним данным властей Афганистана, число погибших увеличилось до 2205, еще 3640 человек пострадали.
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Спецборт МЧС РФ доставил гуманитарную помощь массой 20 тонн для населения Афганистана, пострадавшего от землетрясения, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в пятницу Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Афганистан с первой партией такой гуманитарной помощи.
Последствия землетрясения в афганской провинции Кунар - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
На востоке Афганистана произошло новое землетрясение
Вчера, 20:13
"Самолет Ил-76 МЧС России доставил гуманитарную помощь для населения Афганистана. Спецборт чрезвычайного ведомства доставил в Исламскую Республику Афганистан гуманитарный груз общей массой 20 тонн. Российские спасатели передали в пострадавший от разрушительного землетрясения регион продукты питания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время планируется к отправке вторая партия гуманитарной помощи.
Землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками произошло на востоке Афганистана незадолго до полуночи 31 августа. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По последним данным властей Афганистана, число погибших увеличилось до 2205, еще 3640 человек пострадали.
Последствия землетрясения в афганской провинции Кунар - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
ОАЭ направили команду спасателей в Афганистан
1 сентября, 23:25
 
АфганистанРоссияКунарМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ил-76В мире
 
 
