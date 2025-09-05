https://ria.ru/20250905/pomosch-2039931062.html

Спецборт МЧС доставил гуманитарную помощь для Афганистана

Спецборт МЧС доставил гуманитарную помощь для Афганистана - РИА Новости, 05.09.2025

Спецборт МЧС доставил гуманитарную помощь для Афганистана

Спецборт МЧС РФ доставил гуманитарную помощь массой 20 тонн для населения Афганистана, пострадавшего от землетрясения, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T11:26:00+03:00

2025-09-05T11:26:00+03:00

2025-09-05T11:26:00+03:00

афганистан

россия

кунар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039930048_0:0:1015:571_1920x0_80_0_0_79600361c0af1ef7ac0d5ead647e7155.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Спецборт МЧС РФ доставил гуманитарную помощь массой 20 тонн для населения Афганистана, пострадавшего от землетрясения, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в пятницу Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Афганистан с первой партией такой гуманитарной помощи. "Самолет Ил-76 МЧС России доставил гуманитарную помощь для населения Афганистана. Спецборт чрезвычайного ведомства доставил в Исламскую Республику Афганистан гуманитарный груз общей массой 20 тонн. Российские спасатели передали в пострадавший от разрушительного землетрясения регион продукты питания", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время планируется к отправке вторая партия гуманитарной помощи. Землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками произошло на востоке Афганистана незадолго до полуночи 31 августа. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По последним данным властей Афганистана, число погибших увеличилось до 2205, еще 3640 человек пострадали.

https://ria.ru/20250904/zemletryasenie-2039772314.html

https://ria.ru/20250901/oae-2038959668.html

афганистан

россия

кунар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

афганистан, россия, кунар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, в мире