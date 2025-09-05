https://ria.ru/20250905/polsha-2040016947.html

Польша продлила действие буферной зоны на границе с Белоруссией

в мире

польша

белоруссия

минск

александр лукашенко

евросоюз

ВАРШАВА, 5 сен - РИА Новости. Власти Польши приняли решение продлить действие буферной зоны на границе с Белоруссией на три месяца, сообщает министерство внутренних дел и администрации республики. "Министр внутренних дел и администрации продлил действие буферной зоны на польско-белорусской границе еще на три месяца", - говорится в сообщении. Уточняется, что действие буферной зоны продлевается на период с 6 сентября по 4 декабря. Утверждается при этом, что решение якобы связано "с растущим миграционным давлением со стороны Белоруссии". "Буферная зона служит для защиты государственной границы и борьбы с контрабандистами, которые принимают на польской стороне лиц, пытающихся незаконно пересечь границу", - говорится в сообщении. По данным МВД Польши, в последние месяцы количество попыток нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии практически удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С июня по август 2025 года пограничники зафиксировали почти 13,8 тысячи таких случаев. За аналогичный период прошлого года их было 7,5 тысячи, что означает рост на 83%. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша в прошлом году ввела буферную зону и построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов).

