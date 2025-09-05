https://ria.ru/20250905/polsha-2039993863.html

Польша подготовит "план действий" в отношении Белоруссии, заявил Туск

Польша подготовит "план действий" в отношении Белоруссии, заявил Туск - РИА Новости, 05.09.2025

Польша подготовит "план действий" в отношении Белоруссии, заявил Туск

Польша подготовит "план действий на ближайшие недели" в отношении Белоруссии, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T13:58:00+03:00

2025-09-05T13:58:00+03:00

2025-09-05T15:27:00+03:00

в мире

польша

белоруссия

сша

дональд туск

радослав сикорский

виктор хренин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834534_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc059b5f1674350ab848fb89bf407b7e.jpg

ВАРШАВА, 5 сен - РИА Новости. Польша подготовит "план действий на ближайшие недели" в отношении Белоруссии, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск. Ранее белорусское телевидение сообщило, что комитет государственной безопасности страны в Лепеле Витебской области задержал с поличным гражданина Польши за шпионаж, у него изъяты секретные документы по учениям "Запад-2025". После этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский выступил с утверждением, что задержанный гражданин Польши не имеет отношения к шпионской деятельности, а является монахом. Туск заявил, что Польша предпринимает "дипломатические действия", но добавил, что не ожидает "доброй воли" с белорусской стороны. "Мы готовим, скажу попросту, ответные средства, если эта ситуация не изменится, и в очень быстром темпе. После возвращения министра (иностранных дел Польши - ред.) Радослава Сикорского из США мы разработаем план действий на ближайшие недели в отношении Белоруссии", - сказал польский премьер. При этом он отрицает вероятность того, что задержанный гражданин Польши действительно занимался в Белоруссии шпионской деятельностью. "Я уже разговаривал с нашими спецслужбами и министром Сикорским, который скоро вернется из США, на тему нашей реакции. Одно есть точно- обвинения белорусской стороны абсурдны. Польский монах по белорусской версии получал тайные материалы о маневрах "Запад". Наши спецслужбы абсолютно это исключают", - сказал премьер. При этом ранее белорусское телевидение продемонстрировало изъятые у задержанного гражданина Польши Гжегоша Гавела документы по белорусско-российским учениям "Запад-2025" с грифом "Секретно". Телеканал сообщал, что имеются неопровержимые доказательства шпионских действий задержанного. За несколько минут до задержания он заполучил секретный военный документ, что полностью задокументировано на видео. Среди личных вещей поляка найдены доллары, евро, болгарские и польские деньги, белорусские рубли, переданная ему сим-карта, зарегистрированная на другое лицо. Вместе с гражданином Польши задержан и гражданин Белоруссии. Как говорится в репортаже, поляк через социальные сети установил контакт с гражданином Белоруссии и предложил ему сотрудничество в интересах спецслужб Польши, заключающееся в конспиративном сборе и предоставлении закрытой информации, сведений о командном составе, а также сотрудниках военной контрразведки. Полученные данные Гжегож Гавел передавал польским силовикам, в частности, агентству внутренней безопасности Республики Польша. Возбуждено уголовное дело по статье 358 (шпионаж) УК Белоруссии. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ.

https://ria.ru/20250905/premer-2039990710.html

https://ria.ru/20250905/polsha-2039800773.html

https://ria.ru/20250825/situatsija-2037417880.html

польша

белоруссия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, белоруссия, сша, дональд туск, радослав сикорский, виктор хренин