В Польше опровергли причастность к шпионажу задержанного в Белоруссии - РИА Новости, 05.09.2025
00:21 05.09.2025
В Польше опровергли причастность к шпионажу задержанного в Белоруссии
ВАРШАВА, 5 сен – РИА Новости. Польские спецслужбы отрицают причастность к шпионажу задержанного в Белоруссии гражданина Польши, поясняя, что он является монахом. Ранее белорусское телевидение сообщило, что Комитет государственной безопасности страны в Лепеле Витебской области задержал с поличным гражданина Польши за шпионаж, у него изъяты секретные документы по учениям "Запад-2025". Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский написал на платформе Х, что "арест гражданина Польши белорусским КГБ — очередная провокация режима Лукашенко против нашей страны... Польские спецслужбы не используют монахов для сбора информации о военных учениях". Тем не менее белорусское телевидение продемонстрировало изъятые у задержанного гражданина Польши Гжегоша Гавела документы по белорусско-российским учениям "Запад-2025" с грифом "Секретно". Телеканал сообщал, что имеются неопровержимые доказательства шпионских действий задержанного. За несколько минут до задержания он заполучил секретный военный документ, это, и не только это, полностью задокументировано на видео. Среди личных вещей поляка найдены доллары, евро, болгарские и польские деньги, белорусские рубли, переданная ему сим-карта, зарегистрированная на другое лицо. Вместе с гражданином Польши задержан и гражданин Белоруссии. Как говорится в репортаже, поляк через социальные сети установил контакт с гражданином Белоруссии и предложил ему сотрудничество в интересах спецслужб Польши, заключающееся в конспиративном сборе и предоставлении закрытой информации, сведений о командном составе, а также сотрудниках военной контрразведки. Полученные данные Гжегож Гавел передавал польским силовикам, в частности, агентству внутренней безопасности Республики Польша. Возбуждено уголовное дело по статье 358 (шпионаж) УК Белоруссии. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ.
ВАРШАВА, 5 сен – РИА Новости. Польские спецслужбы отрицают причастность к шпионажу задержанного в Белоруссии гражданина Польши, поясняя, что он является монахом.
Ранее белорусское телевидение сообщило, что Комитет государственной безопасности страны в Лепеле Витебской области задержал с поличным гражданина Польши за шпионаж, у него изъяты секретные документы по учениям "Запад-2025".
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский написал на платформе Х, что "арест гражданина Польши белорусским КГБ — очередная провокация режима Лукашенко против нашей страны... Польские спецслужбы не используют монахов для сбора информации о военных учениях".
Тем не менее белорусское телевидение продемонстрировало изъятые у задержанного гражданина Польши Гжегоша Гавела документы по белорусско-российским учениям "Запад-2025" с грифом "Секретно". Телеканал сообщал, что имеются неопровержимые доказательства шпионских действий задержанного. За несколько минут до задержания он заполучил секретный военный документ, это, и не только это, полностью задокументировано на видео.
Среди личных вещей поляка найдены доллары, евро, болгарские и польские деньги, белорусские рубли, переданная ему сим-карта, зарегистрированная на другое лицо.
Вместе с гражданином Польши задержан и гражданин Белоруссии. Как говорится в репортаже, поляк через социальные сети установил контакт с гражданином Белоруссии и предложил ему сотрудничество в интересах спецслужб Польши, заключающееся в конспиративном сборе и предоставлении закрытой информации, сведений о командном составе, а также сотрудниках военной контрразведки. Полученные данные Гжегож Гавел передавал польским силовикам, в частности, агентству внутренней безопасности Республики Польша.
Возбуждено уголовное дело по статье 358 (шпионаж) УК Белоруссии.
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ.
Заголовок открываемого материала