Рейтинг@Mail.ru
Полиция нашла наркотики у водителя, наехавшего на толпу в Берлине - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/politsija-2040052239.html
Полиция нашла наркотики у водителя, наехавшего на толпу в Берлине
Полиция нашла наркотики у водителя, наехавшего на толпу в Берлине - РИА Новости, 05.09.2025
Полиция нашла наркотики у водителя, наехавшего на толпу в Берлине
Полиция обнаружила марихуану у водителя, наехавшего на толпу пешеходов в Берлине в четверг, сообщает агентство DPA. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T17:02:00+03:00
2025-09-05T17:02:00+03:00
в мире
берлин (город)
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039682321_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_1b163dae0d5635604741ab1b407d13e7.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Полиция обнаружила марихуану у водителя, наехавшего на толпу пешеходов в Берлине в четверг, сообщает агентство DPA. В четверг газета Bild сообщила о том, что в результате наезда BMW в немецкой столице пострадали дети и сопровождавшая их женщина. По информации издания, задержанный водитель мог находиться под воздействием наркотических веществ. "По данным полиции, у молодого человека было обнаружено значительное количество марихуаны", - говорится в материале агентства со ссылкой на полицию. По его информации, вес изъятых наркотиков составил около 90 граммов вместе с упаковкой. Правоохранители забрали у 20-летнего подозреваемого водительские права, у него также взяли анализ крови на предмет наличия алкоголя или наркотиков в крови, уточняется в статье. По данным агентства, водитель проехал на красный свет и врезался в группу детей с воспитательницей. Она получила серьезные травмы и была доставлена в больницу вместе с тремя из воспитанников.
https://ria.ru/20250303/germaniya-2002778775.html
https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990596559.html
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039682321_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d671c20696fe799c75ec32767542519.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), bild
В мире, Берлин (город), Bild
Полиция нашла наркотики у водителя, наехавшего на толпу в Берлине

У наехавшего на толпу пешеходов в Берлине водителя нашли марихуану

© Getty Images / fhmПолиция Германии
Полиция Германии - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Getty Images / fhm
Полиция Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Полиция обнаружила марихуану у водителя, наехавшего на толпу пешеходов в Берлине в четверг, сообщает агентство DPA.
В четверг газета Bild сообщила о том, что в результате наезда BMW в немецкой столице пострадали дети и сопровождавшая их женщина. По информации издания, задержанный водитель мог находиться под воздействием наркотических веществ.
Место наезда автомобиля на толпу в Мангейме, Германия - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Водителя, наехавшего на толпу людей в Германии, задержали
3 марта, 15:35
"По данным полиции, у молодого человека было обнаружено значительное количество марихуаны", - говорится в материале агентства со ссылкой на полицию.
По его информации, вес изъятых наркотиков составил около 90 граммов вместе с упаковкой.
Правоохранители забрали у 20-летнего подозреваемого водительские права, у него также взяли анализ крови на предмет наличия алкоголя или наркотиков в крови, уточняется в статье.
По данным агентства, водитель проехал на красный свет и врезался в группу детей с воспитательницей. Она получила серьезные травмы и была доставлена в больницу вместе с тремя из воспитанников.
Службы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
В крови водителя, наехавшего на людей в Магдебурге, нашли наркотики
21 декабря 2024, 13:30
 
В миреБерлин (город)Bild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала