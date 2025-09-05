https://ria.ru/20250905/politsija-2040052239.html
Полиция нашла наркотики у водителя, наехавшего на толпу в Берлине
Полиция нашла наркотики у водителя, наехавшего на толпу в Берлине - РИА Новости, 05.09.2025
Полиция нашла наркотики у водителя, наехавшего на толпу в Берлине
Полиция обнаружила марихуану у водителя, наехавшего на толпу пешеходов в Берлине в четверг, сообщает агентство DPA. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T17:02:00+03:00
2025-09-05T17:02:00+03:00
2025-09-05T17:02:00+03:00
в мире
берлин (город)
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039682321_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_1b163dae0d5635604741ab1b407d13e7.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Полиция обнаружила марихуану у водителя, наехавшего на толпу пешеходов в Берлине в четверг, сообщает агентство DPA. В четверг газета Bild сообщила о том, что в результате наезда BMW в немецкой столице пострадали дети и сопровождавшая их женщина. По информации издания, задержанный водитель мог находиться под воздействием наркотических веществ. "По данным полиции, у молодого человека было обнаружено значительное количество марихуаны", - говорится в материале агентства со ссылкой на полицию. По его информации, вес изъятых наркотиков составил около 90 граммов вместе с упаковкой. Правоохранители забрали у 20-летнего подозреваемого водительские права, у него также взяли анализ крови на предмет наличия алкоголя или наркотиков в крови, уточняется в статье. По данным агентства, водитель проехал на красный свет и врезался в группу детей с воспитательницей. Она получила серьезные травмы и была доставлена в больницу вместе с тремя из воспитанников.
https://ria.ru/20250303/germaniya-2002778775.html
https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990596559.html
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039682321_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d671c20696fe799c75ec32767542519.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), bild
В мире, Берлин (город), Bild
Полиция нашла наркотики у водителя, наехавшего на толпу в Берлине
У наехавшего на толпу пешеходов в Берлине водителя нашли марихуану
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Полиция обнаружила марихуану у водителя, наехавшего на толпу пешеходов в Берлине в четверг, сообщает агентство DPA.
В четверг газета Bild
сообщила о том, что в результате наезда BM
W в немецкой столице пострадали дети и сопровождавшая их женщина. По информации издания, задержанный водитель мог находиться под воздействием наркотических веществ.
"По данным полиции, у молодого человека было обнаружено значительное количество марихуаны", - говорится в материале агентства со ссылкой на полицию.
По его информации, вес изъятых наркотиков составил около 90 граммов вместе с упаковкой.
Правоохранители забрали у 20-летнего подозреваемого водительские права, у него также взяли анализ крови на предмет наличия алкоголя или наркотиков в крови, уточняется в статье.
По данным агентства, водитель проехал на красный свет и врезался в группу детей с воспитательницей. Она получила серьезные травмы и была доставлена в больницу вместе с тремя из воспитанников.