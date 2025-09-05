https://ria.ru/20250905/politsija-2040052239.html

Полиция нашла наркотики у водителя, наехавшего на толпу в Берлине

Полиция нашла наркотики у водителя, наехавшего на толпу в Берлине - РИА Новости, 05.09.2025

Полиция нашла наркотики у водителя, наехавшего на толпу в Берлине

Полиция обнаружила марихуану у водителя, наехавшего на толпу пешеходов в Берлине в четверг, сообщает агентство DPA. РИА Новости, 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Полиция обнаружила марихуану у водителя, наехавшего на толпу пешеходов в Берлине в четверг, сообщает агентство DPA. В четверг газета Bild сообщила о том, что в результате наезда BMW в немецкой столице пострадали дети и сопровождавшая их женщина. По информации издания, задержанный водитель мог находиться под воздействием наркотических веществ. "По данным полиции, у молодого человека было обнаружено значительное количество марихуаны", - говорится в материале агентства со ссылкой на полицию. По его информации, вес изъятых наркотиков составил около 90 граммов вместе с упаковкой. Правоохранители забрали у 20-летнего подозреваемого водительские права, у него также взяли анализ крови на предмет наличия алкоголя или наркотиков в крови, уточняется в статье. По данным агентства, водитель проехал на красный свет и врезался в группу детей с воспитательницей. Она получила серьезные травмы и была доставлена в больницу вместе с тремя из воспитанников.

