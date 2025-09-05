https://ria.ru/20250905/podrostok-2039943400.html

На Кубани арестовали подростка по подозрению в поджогах

Суд в Краснодарском крае арестовал 15-летнего подростка, обвиняемого в поджогах объектов Северо-Кавказской железной дороги, нанятого украинскими спецслужбами

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039944387_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d8c04477038351cf8bf419853f345c27.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Суд в Краснодарском крае арестовал 15-летнего подростка, обвиняемого в поджогах объектов Северо-Кавказской железной дороги, нанятого украинскими спецслужбами, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. "Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России во взаимодействии с ФСБ пресечена противоправная деятельность несовершеннолетнего, подозреваемого в совершении террористического акта в Краснодарском крае (часть 1 статьи 205 УК РФ)… Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко. По ее словам, в августе представитель украинских спецслужб через Telegram связался с 15-летним подростком, предложив ему за деньги совершить преступление. Юноша поджёг объекты транспортной инфраструктуры на перегонах станций Северо-Кавказской железной дороги, а после совершения преступления скрылся. Личность несовершеннолетнего была установлена сотрудниками краснодарских управлений ФСБ РФ и МВД на транспорте. В СК напомнили, что за преступления террористической направленности предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

