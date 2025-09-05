Рейтинг@Mail.ru
На Кубани арестовали подростка по подозрению в поджогах - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 05.09.2025 (обновлено: 12:16 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/podrostok-2039943400.html
На Кубани арестовали подростка по подозрению в поджогах
На Кубани арестовали подростка по подозрению в поджогах - РИА Новости, 05.09.2025
На Кубани арестовали подростка по подозрению в поджогах
Суд в Краснодарском крае арестовал 15-летнего подростка, обвиняемого в поджогах объектов Северо-Кавказской железной дороги, нанятого украинскими спецслужбами,... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T11:51:00+03:00
2025-09-05T12:16:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
светлана петренко
северо-кавказская железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039944387_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d8c04477038351cf8bf419853f345c27.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Суд в Краснодарском крае арестовал 15-летнего подростка, обвиняемого в поджогах объектов Северо-Кавказской железной дороги, нанятого украинскими спецслужбами, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. "Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России во взаимодействии с ФСБ пресечена противоправная деятельность несовершеннолетнего, подозреваемого в совершении террористического акта в Краснодарском крае (часть 1 статьи 205 УК РФ)… Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко. По ее словам, в августе представитель украинских спецслужб через Telegram связался с 15-летним подростком, предложив ему за деньги совершить преступление. Юноша поджёг объекты транспортной инфраструктуры на перегонах станций Северо-Кавказской железной дороги, а после совершения преступления скрылся. Личность несовершеннолетнего была установлена сотрудниками краснодарских управлений ФСБ РФ и МВД на транспорте. В СК напомнили, что за преступления террористической направленности предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20250904/podrostok-2039732545.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа следователей на месте поджога на перегонах станций Северо-Кавказской желдороги
В Краснодарском крае арестован 15-летний подросток по подозрению в поджогах ж/д объектов по указу украинских спецслужб, сообщили в СК. Юноша за деньги поджег объекты транспортной инфраструктуры на перегонах станций Северо-Кавказской желдороги.
2025-09-05T11:51
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039944387_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_523620581629a3af59f8e322e79a31f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснодарский край, светлана петренко, северо-кавказская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Светлана Петренко, Северо-Кавказская железная дорога, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Кубани арестовали подростка по подозрению в поджогах

На Кубани арестовали подростка по подозрению в поджогах на железной дороге

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Суд в Краснодарском крае арестовал 15-летнего подростка, обвиняемого в поджогах объектов Северо-Кавказской железной дороги, нанятого украинскими спецслужбами, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
«
"Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России во взаимодействии с ФСБ пресечена противоправная деятельность несовершеннолетнего, подозреваемого в совершении террористического акта в Краснодарском крае (часть 1 статьи 205 УК РФ)… Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.
По ее словам, в августе представитель украинских спецслужб через Telegram связался с 15-летним подростком, предложив ему за деньги совершить преступление. Юноша поджёг объекты транспортной инфраструктуры на перегонах станций Северо-Кавказской железной дороги, а после совершения преступления скрылся.
Личность несовершеннолетнего была установлена сотрудниками краснодарских управлений ФСБ РФ и МВД на транспорте.
В СК напомнили, что за преступления террористической направленности предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В Нижнем Новгороде подросток получил срок за подготовку теракта
Вчера, 17:42
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайСветлана ПетренкоСеверо-Кавказская железная дорогаСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала