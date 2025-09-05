https://ria.ru/20250905/podmoskove-2040010179.html
В Подмосковье начали проверку после крушения легкомоторного самолета
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что частный легкомоторный самолет потерпел катастрофу возле деревни Ильясово под Луховицами в Московской области, пилот погиб. "По предварительным данным, сегодня днем, неподалеку от города Луховицы Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет. Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства. Как уточняет прокуратура, на место происшествия выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.
