https://ria.ru/20250905/podmoskove-2040010179.html

В Подмосковье начали проверку после крушения легкомоторного самолета

В Подмосковье начали проверку после крушения легкомоторного самолета - РИА Новости, 05.09.2025

В Подмосковье начали проверку после крушения легкомоторного самолета

Прокуратура организовала проверку после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T14:38:00+03:00

2025-09-05T14:38:00+03:00

2025-09-05T14:38:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

луховицы

московская межрегиональная транспортная прокуратура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что частный легкомоторный самолет потерпел катастрофу возле деревни Ильясово под Луховицами в Московской области, пилот погиб. "По предварительным данным, сегодня днем, неподалеку от города Луховицы Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет. Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства. Как уточняет прокуратура, на место происшествия выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

https://ria.ru/20250628/samolet-2026015247.html

московская область (подмосковье)

луховицы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), луховицы, московская межрегиональная транспортная прокуратура