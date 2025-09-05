Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье начали проверку после крушения легкомоторного самолета
14:38 05.09.2025
В Подмосковье начали проверку после крушения легкомоторного самолета
В Подмосковье начали проверку после крушения легкомоторного самолета - РИА Новости, 05.09.2025
В Подмосковье начали проверку после крушения легкомоторного самолета
Прокуратура организовала проверку после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T14:38:00+03:00
2025-09-05T14:38:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
луховицы
московская межрегиональная транспортная прокуратура
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что частный легкомоторный самолет потерпел катастрофу возле деревни Ильясово под Луховицами в Московской области, пилот погиб. "По предварительным данным, сегодня днем, неподалеку от города Луховицы Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет. Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства. Как уточняет прокуратура, на место происшествия выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.
московская область (подмосковье)
луховицы
происшествия, московская область (подмосковье), луховицы, московская межрегиональная транспортная прокуратура
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Луховицы, Московская межрегиональная транспортная прокуратура
В Подмосковье начали проверку после крушения легкомоторного самолета

Прокуратура проверит крушение легкомоторного самолета в Подмосковье

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что частный легкомоторный самолет потерпел катастрофу возле деревни Ильясово под Луховицами в Московской области, пилот погиб.
"По предварительным данным, сегодня днем, неподалеку от города Луховицы Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет. Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
Как уточняет прокуратура, на место происшествия выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.
Падение легкомоторного самолета в городском округе Коломна - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, есть погибшие
28 июня, 14:38
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ЛуховицыМосковская межрегиональная транспортная прокуратура
 
 
