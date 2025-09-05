https://ria.ru/20250905/podderzhka-2039988003.html

Минобороны Литвы рассказало, когда США свернут программу поддержки ЕС

Минобороны Литвы рассказало, когда США свернут программу поддержки ЕС - РИА Новости, 05.09.2025

Минобороны Литвы рассказало, когда США свернут программу поддержки ЕС

Министерство обороны США на прошлой неделе официально информировало страны Евросоюза, что аннулирует программу их военной поддержки "секция 333" со следующего... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T13:35:00+03:00

2025-09-05T13:35:00+03:00

2025-09-05T13:49:00+03:00

в мире

литва

балтия

европа

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152068/50/1520685031_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_a944e82e0fcc7dbf8892dad93d93ef24.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министерство обороны США на прошлой неделе официально информировало страны Евросоюза, что аннулирует программу их военной поддержки "секция 333" со следующего финансового года, заявил директор по оборонной политике министерства обороны Литвы Вайдотас Урбелис. "На прошлой неделе Министерство обороны США официально проинформировало страны, что со следующего года, со следующего финансового года, эта линия ("раздел 333" - ред.) будет обнулена для всех европейских стран", - сказал Урбелис на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение). Он уточнил, что Литва пока не получала официального письма от Пентагона о прекращении поддержки, вопрос продолжения военной поддержки европейских стран, в том числе стран Балтии, в рамках других программ пока обсуждается устно. Урбелис также отметил, что прекращение военной поддержки не связано напрямую с пребыванием американских войск на территории Европы и стран Балтии и не означает их вывода.

https://ria.ru/20250822/vstrecha-2036906644.html

https://ria.ru/20250822/mirshaymer-2036888968.html

литва

балтия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, литва, балтия, европа, министерство обороны сша