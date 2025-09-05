https://ria.ru/20250905/plan-2039811079.html

СМИ узнали подробности плана отправки иностранных войск на Украину

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. План "коалиции желающих" по размещению военных на территории Украины разрабатывается при поддержке США, пишет журнал The Wall Street Journal со ссылкой на источник."Эти планы были разработаны с участием ряда американских генералов, участвовавших в обсуждениях, в том числе главы американского командования НАТО по операциям организации Североатлантического договора", — говорится в материале.Уточняется, что уже имеющийся план предусматривает развертывание более десяти тысяч военнослужащих на территории Украины, которые будут разделены на две группы: одна для обучения боевиков ВСУ, а вторая — для обеспечения безопасности, чтобы якобы "предотвратить будущее российское вторжение".Встреча участников так называемой коалиции желающих прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что участники встречи договорились о цели усилить Украину до такой степени, чтобы она стала "дикобразом" и после окончания конфликта больше не смогла стать "объектом военной агрессии".В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск стран — участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств — членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

