СМИ узнали подробности плана отправки иностранных войск на Украину - РИА Новости, 05.09.2025
03:19 05.09.2025 (обновлено: 10:01 05.09.2025)
СМИ узнали подробности плана отправки иностранных войск на Украину
СМИ узнали подробности плана отправки иностранных войск на Украину
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. План "коалиции желающих" по размещению военных на территории Украины разрабатывается при поддержке США, пишет журнал The Wall Street Journal со ссылкой на источник."Эти планы были разработаны с участием ряда американских генералов, участвовавших в обсуждениях, в том числе главы американского командования НАТО по операциям организации Североатлантического договора", — говорится в материале.Уточняется, что уже имеющийся план предусматривает развертывание более десяти тысяч военнослужащих на территории Украины, которые будут разделены на две группы: одна для обучения боевиков ВСУ, а вторая — для обеспечения безопасности, чтобы якобы "предотвратить будущее российское вторжение".Встреча участников так называемой коалиции желающих прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что участники встречи договорились о цели усилить Украину до такой степени, чтобы она стала "дикобразом" и после окончания конфликта больше не смогла стать "объектом военной агрессии".В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск стран — участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств — членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. План "коалиции желающих" по размещению военных на территории Украины разрабатывается при поддержке США, пишет журнал The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
"Эти планы были разработаны с участием ряда американских генералов, участвовавших в обсуждениях, в том числе главы американского командования НАТО по операциям организации Североатлантического договора", — говорится в материале.
Уточняется, что уже имеющийся план предусматривает развертывание более десяти тысяч военнослужащих на территории Украины, которые будут разделены на две группы: одна для обучения боевиков ВСУ, а вторая — для обеспечения безопасности, чтобы якобы "предотвратить будущее российское вторжение".
Встреча участников так называемой коалиции желающих прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что участники встречи договорились о цели усилить Украину до такой степени, чтобы она стала "дикобразом" и после окончания конфликта больше не смогла стать "объектом военной агрессии".
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск стран — участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств — членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
