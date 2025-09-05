https://ria.ru/20250905/peskov-2039946665.html

ЕС неконструктивен в видении ситуации на Украине, заявил Песков

ЕС неконструктивен в видении ситуации на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 05.09.2025

ЕС неконструктивен в видении ситуации на Украине, заявил Песков

Европейские государства крайне неконструктивны в видении ситуации вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью aif.ru. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T12:01:00+03:00

2025-09-05T12:01:00+03:00

2025-09-05T12:01:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40800/99/408009924_0:0:3018:1698_1920x0_80_0_0_a72d4ff75b3439b82112bbb5bd547d2a.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Европейские государства крайне неконструктивны в видении ситуации вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью aif.ru. "Европейские государства, с моей точки зрения, крайне неконструктивны в своем видении нынешнего этапа развития, нынешней ситуации, в частности, вокруг Украины. С ними общения как такового нет. Более того, все, что делают европейцы, существенно мешает попыткам выйти на мирное урегулирование украинского права", - сказал Песков, отвечая на вопрос о различиях между США и Европой в подходах взаимодействия с Россией.

https://ria.ru/20250316/peskov-2005304650.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков