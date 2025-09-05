Рейтинг@Mail.ru
12:01 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/peskov-2039946665.html
ЕС неконструктивен в видении ситуации на Украине, заявил Песков
в мире
украина
россия
сша
дмитрий песков
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Европейские государства крайне неконструктивны в видении ситуации вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью aif.ru. "Европейские государства, с моей точки зрения, крайне неконструктивны в своем видении нынешнего этапа развития, нынешней ситуации, в частности, вокруг Украины. С ними общения как такового нет. Более того, все, что делают европейцы, существенно мешает попыткам выйти на мирное урегулирование украинского права", - сказал Песков, отвечая на вопрос о различиях между США и Европой в подходах взаимодействия с Россией.
в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Европейские государства крайне неконструктивны в видении ситуации вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью aif.ru.
"Европейские государства, с моей точки зрения, крайне неконструктивны в своем видении нынешнего этапа развития, нынешней ситуации, в частности, вокруг Украины. С ними общения как такового нет. Более того, все, что делают европейцы, существенно мешает попыткам выйти на мирное урегулирование украинского права", - сказал Песков, отвечая на вопрос о различиях между США и Европой в подходах взаимодействия с Россией.
Песков рассказал о флюгерообразном поведении европейских лидеров
16 марта, 12:06
16 марта, 12:06
 
loader
