ЕС неконструктивен в видении ситуации на Украине, заявил Песков
ЕС неконструктивен в видении ситуации на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 05.09.2025
ЕС неконструктивен в видении ситуации на Украине, заявил Песков
Европейские государства крайне неконструктивны в видении ситуации вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью aif.ru. РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Европейские государства крайне неконструктивны в видении ситуации вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью aif.ru. "Европейские государства, с моей точки зрения, крайне неконструктивны в своем видении нынешнего этапа развития, нынешней ситуации, в частности, вокруг Украины. С ними общения как такового нет. Более того, все, что делают европейцы, существенно мешает попыткам выйти на мирное урегулирование украинского права", - сказал Песков, отвечая на вопрос о различиях между США и Европой в подходах взаимодействия с Россией.
