https://ria.ru/20250905/peskov-2039945884.html
На слово верить нельзя никому, заявил Песков
На слово верить нельзя никому, заявил Песков - РИА Новости, 05.09.2025
На слово верить нельзя никому, заявил Песков
На слово верить нельзя никому, нужны юридически обязывающие документы, обрамляющие договоренности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T11:58:00+03:00
2025-09-05T11:58:00+03:00
2025-09-05T11:58:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:262:3007:1953_1920x0_80_0_0_ec256d5ceacb2f5d63476f38cf84f2a2.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. На слово верить нельзя никому, нужны юридически обязывающие документы, обрамляющие договоренности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью aif.ru. "У нас хороший опыт здесь, и поэтому, конечно, на слово верить нельзя никому. Нужны юридически обязывающие документы. И вот такие документы, они должны обрамлять любые договоренности", - отметил Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли верить партнерам на Западе и президенту США Дональду Трампу, который ведет себя более рационально, чем другие.
https://ria.ru/20250905/sammit-2039922687.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_32720994ade36de59cefd01157472226.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире
На слово верить нельзя никому, заявил Песков
Песков: на слово верить нельзя никому, в том числе ЕС и Трампу