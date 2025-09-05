https://ria.ru/20250905/peskov-2039945884.html

На слово верить нельзя никому, заявил Песков

На слово верить нельзя никому, нужны юридически обязывающие документы, обрамляющие договоренности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

россия

сша

дмитрий песков

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:262:3007:1953_1920x0_80_0_0_ec256d5ceacb2f5d63476f38cf84f2a2.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. На слово верить нельзя никому, нужны юридически обязывающие документы, обрамляющие договоренности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью aif.ru. "У нас хороший опыт здесь, и поэтому, конечно, на слово верить нельзя никому. Нужны юридически обязывающие документы. И вот такие документы, они должны обрамлять любые договоренности", - отметил Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли верить партнерам на Западе и президенту США Дональду Трампу, который ведет себя более рационально, чем другие.

2025

россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, в мире