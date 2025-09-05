Рейтинг@Mail.ru
На слово верить нельзя никому, заявил Песков - РИА Новости, 05.09.2025
11:58 05.09.2025
На слово верить нельзя никому, заявил Песков
На слово верить нельзя никому, заявил Песков
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. На слово верить нельзя никому, нужны юридически обязывающие документы, обрамляющие договоренности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью aif.ru. "У нас хороший опыт здесь, и поэтому, конечно, на слово верить нельзя никому. Нужны юридически обязывающие документы. И вот такие документы, они должны обрамлять любые договоренности", - отметил Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли верить партнерам на Западе и президенту США Дональду Трампу, который ведет себя более рационально, чем другие.
На слово верить нельзя никому, заявил Песков

Песков: на слово верить нельзя никому, в том числе ЕС и Трампу

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. На слово верить нельзя никому, нужны юридически обязывающие документы, обрамляющие договоренности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью aif.ru.
"У нас хороший опыт здесь, и поэтому, конечно, на слово верить нельзя никому. Нужны юридически обязывающие документы. И вот такие документы, они должны обрамлять любые договоренности", - отметил Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли верить партнерам на Западе и президенту США Дональду Трампу, который ведет себя более рационально, чем другие.
СМИ раскрыли, что вчера произошло на саммите во Франции по Украине
