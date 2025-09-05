https://ria.ru/20250905/peskov-2039945169.html

Песков ответил на вопрос о повороте России на Восток

Песков ответил на вопрос о повороте России на Восток - РИА Новости, 05.09.2025

Песков ответил на вопрос о повороте России на Восток

Россия разворачиваться не собирается, это было бы ошибкой, она и была на Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью aif.ru. РИА Новости, 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия разворачиваться не собирается, это было бы ошибкой, она и была на Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью aif.ru. "Потом никуда Россия разворачиваться не собирается. Это было бы ошибкой. Она, собственно, и была на Востоке", - отметил пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналиста о том, оформился ли документально поворот России на Восток во внешней политике и экономике после визита Путина в Китай.

