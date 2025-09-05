https://ria.ru/20250905/peskov-2039943965.html

Кремль: интересы России и США совпадут, если Трамп поможет по Украине

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Интересы России и США совпадают, если президент США Дональд Трамп может помочь в политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью aif.ru."Мы будем продолжать специальную военную операцию, но наше предпочтение - это политико-дипломатические методы урегулирования. И если Трамп может нам помочь в том, чтобы эти политико-дипломатические средства стали доступными, то здесь наши интересы совпадают, и это можно и нужно приветствовать. И это как раз все получает очень высокую оценку президента Путина. Он неоднократно об этом говорил, что высоко ценит усилия Трампа и признателен ему за все, что тот делает в плане поиска путей урегулирования", - сказал Песков.Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Путин и Трамп обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

