https://ria.ru/20250905/peskov-2039941302.html

Новая встреча Путина в Трампа возможна в ближайшее время, заявили в Кремле

Новая встреча Путина в Трампа возможна в ближайшее время, заявили в Кремле - РИА Новости, 05.09.2025

Новая встреча Путина в Трампа возможна в ближайшее время, заявили в Кремле

Второй раунд переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа возможен в ближайшее время, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T11:46:00+03:00

2025-09-05T11:46:00+03:00

2025-09-05T11:54:00+03:00

в мире

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_fb4c18392c348767a932a32f629a2b9e.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Второй раунд переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа возможен в ближайшее время, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью aif.ru."Конечно, возможен. У меня нет сомнений, что если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть очень быстро организована. Так же, как быстро была организована встреча на Аляске. Рабочие контакты ведутся постоянно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи двух лидеров в ближайшее время.

https://ria.ru/20250905/pravda-2039930464.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, вэф-2025