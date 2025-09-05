Рейтинг@Mail.ru
Новая встреча Путина в Трампа возможна в ближайшее время, заявили в Кремле - РИА Новости, 05.09.2025
11:46 05.09.2025 (обновлено: 11:54 05.09.2025)
Новая встреча Путина в Трампа возможна в ближайшее время, заявили в Кремле
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Второй раунд переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа возможен в ближайшее время, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью aif.ru."Конечно, возможен. У меня нет сомнений, что если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть очень быстро организована. Так же, как быстро была организована встреча на Аляске. Рабочие контакты ведутся постоянно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи двух лидеров в ближайшее время.
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Второй раунд переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа возможен в ближайшее время, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью aif.ru.
"Конечно, возможен. У меня нет сомнений, что если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть очень быстро организована. Так же, как быстро была организована встреча на Аляске. Рабочие контакты ведутся постоянно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи двух лидеров в ближайшее время.
