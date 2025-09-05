Песков отметил широкое международное присутствие на ВЭФ

https://ria.ru/20250905/peskov-2039832058.html

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил очень широкое международное присутствие на Восточном экономическом форуме в этом году. "На самом деле, очень широкое международное присутствие. В любом случае, прекрасная возможность обсудить вопросы социально-экономического развития Дальнего Востока. Очень важный регион для нас. Традиционно эти вопросы все будут обсуждаться", - сказал Песков журналистам, говоря о проходящем во Владивостоке форуме. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

