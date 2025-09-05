Рейтинг@Mail.ru
Песков отметил широкое международное присутствие на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:10 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/peskov-2039832058.html
Песков отметил широкое международное присутствие на ВЭФ
Песков отметил широкое международное присутствие на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2025
Песков отметил широкое международное присутствие на ВЭФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил очень широкое международное присутствие на Восточном экономическом форуме в этом году. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T07:10:00+03:00
2025-09-05T07:10:00+03:00
владивосток
россия
дальний восток
дмитрий песков
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039586180_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_167166611fe658288d51e45be9a4ae3d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил очень широкое международное присутствие на Восточном экономическом форуме в этом году. "На самом деле, очень широкое международное присутствие. В любом случае, прекрасная возможность обсудить вопросы социально-экономического развития Дальнего Востока. Очень важный регион для нас. Традиционно эти вопросы все будут обсуждаться", - сказал Песков журналистам, говоря о проходящем во Владивостоке форуме. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/premer-2039830447.html
владивосток
россия
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039586180_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_081650683b2a0d209944fb87efdf351c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, россия, дальний восток, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Владивосток, Россия, Дальний Восток, Дмитрий Песков, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Песков отметил широкое международное присутствие на ВЭФ

Песков заявил об очень широком международном присутствии на ВЭФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВосточный экономический форум
Восточный экономический форум - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Восточный экономический форум
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил очень широкое международное присутствие на Восточном экономическом форуме в этом году.
"На самом деле, очень широкое международное присутствие. В любом случае, прекрасная возможность обсудить вопросы социально-экономического развития Дальнего Востока. Очень важный регион для нас. Традиционно эти вопросы все будут обсуждаться", - сказал Песков журналистам, говоря о проходящем во Владивостоке форуме.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Премьер-министр Лаоса Сонесай - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Премьер Лаоса прибыл на пленарную сессию ВЭФ
07:05
 
ВладивостокРоссияДальний ВостокДмитрий ПесковДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала