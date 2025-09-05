https://ria.ru/20250905/peskov-2039832058.html
Песков отметил широкое международное присутствие на ВЭФ
Песков отметил широкое международное присутствие на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2025
Песков отметил широкое международное присутствие на ВЭФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил очень широкое международное присутствие на Восточном экономическом форуме в этом году. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T07:10:00+03:00
2025-09-05T07:10:00+03:00
2025-09-05T07:10:00+03:00
владивосток
россия
дальний восток
дмитрий песков
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039586180_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_167166611fe658288d51e45be9a4ae3d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил очень широкое международное присутствие на Восточном экономическом форуме в этом году. "На самом деле, очень широкое международное присутствие. В любом случае, прекрасная возможность обсудить вопросы социально-экономического развития Дальнего Востока. Очень важный регион для нас. Традиционно эти вопросы все будут обсуждаться", - сказал Песков журналистам, говоря о проходящем во Владивостоке форуме. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/premer-2039830447.html
владивосток
россия
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039586180_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_081650683b2a0d209944fb87efdf351c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, россия, дальний восток, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Владивосток, Россия, Дальний Восток, Дмитрий Песков, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Песков отметил широкое международное присутствие на ВЭФ
Песков заявил об очень широком международном присутствии на ВЭФ