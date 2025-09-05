https://ria.ru/20250905/peskov-2039830691.html

В Кремле напомнили, что Зеленский отказался приехать в Россию

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Москва видела, что Владимир Зеленский отверг приглашение президента Владимира Путина приехать в Россию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Это было предложение Путина. И мы видели, что оно было отвергнуто Зеленским через его министра иностранных дел", — сказал Песков журналистам на полях ВЭФ.

