В Кремле напомнили, что Зеленский отказался приехать в Россию
07:06 05.09.2025 (обновлено: 09:43 05.09.2025)
В Кремле напомнили, что Зеленский отказался приехать в Россию
В Кремле напомнили, что Зеленский отказался приехать в Россию - РИА Новости, 05.09.2025
В Кремле напомнили, что Зеленский отказался приехать в Россию
Москва видела, что Владимир Зеленский отверг приглашение президента Владимира Путина приехать в Россию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T07:06:00+03:00
2025-09-05T09:43:00+03:00
россия
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий песков
в мире
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036241970_0:260:2500:1666_1920x0_80_0_0_485d158fb3acf574d30e4b1fdb10c620.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Москва видела, что Владимир Зеленский отверг приглашение президента Владимира Путина приехать в Россию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Это было предложение Путина. И мы видели, что оно было отвергнуто Зеленским через его министра иностранных дел", — сказал Песков журналистам на полях ВЭФ.
россия
россия, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, в мире, вэф-2025
Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, В мире, ВЭФ-2025
В Кремле напомнили, что Зеленский отказался приехать в Россию

Песков напомнил, что Зеленский отверг приглашение Путина приехать в Россию

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Москва видела, что Владимир Зеленский отверг приглашение президента Владимира Путина приехать в Россию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это было предложение Путина. И мы видели, что оно было отвергнуто Зеленским через его министра иностранных дел", — сказал Песков журналистам на полях ВЭФ.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Песков высказался о возможном размещении иностранных войск на Украине
РоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВ миреВЭФ-2025
 
 
